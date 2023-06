360 euro voor gezichtscrème met peptiden. Werkt het dan echt zo goed tegen rimpels als beloofd?

Het nieuwste geheim voor een gezonde en strakke huid waar beauty-experts mee dwepen? Peptiden. Ze zouden een veelbelovend bestanddeel zijn en zitten steeds vaker in onze crèmes. Dermatoloog Griet Voet verheldert of ze echt doen wat alle merken verkondigen. “Het gladde effect is tijdelijk.”

Hyaluronzuur, vitamine C, retinol en peptiden: het zijn actieve bestanddelen die vaak op de ingrediëntenlijst van huidverzorging prijken. Op den duur wordt het moeilijk om te weten wat nu wél en niet werkt. Want allemaal beloven ze hetzelfde: huidveroudering tegen te gaan.

Maar peptiden zijn dé nieuwste toevoeging in het populaire rijtje. Het gekende Franse cosemticabedrijf Clarins brengt zelfs een hele lijn uit met peptiden in de hoofdrol. De crème kost 360 euro (50 ml). Commercieel een slimme zet om mee te hoppen op de peptiden-kar of zit je als consument gewoon echt goed met deze producten?

Volledig scherm De lijn van Clarins met peptiden in de hoofdrol. © Clarins.be

“In het Europese register van veelvoorkomende ingrediënten in de cosmetica worden er 848 ingrediënten vermeld die het woord ‘peptide’ bevatten. Dat was in 2018 al”, begint dermatoloog Griet Voet van Team Clinique Dermatologie Gent. “Toen was ook in een vierde van de anti-agingproducten een peptide aanwezig. Je kunt dus zeggen dat peptiden aan een opmars bezig zijn de laatste jaren.”

Zitten peptiden ook in mijn crème en wat doen ze?

“Peptiden zijn korte ketens van aminozuren die aan elkaar geschakeld zijn”, legt dermatoloog Griet Voet uit. “Een bekend voorbeeld van een peptide, buiten de cosmetische industrie, is insuline.”

De productie van peptiden gebeurt toch voorname­lijk op syntheti­sche wijze in het labo. Daarbij worden verschil­len­de milieuon­vrien­de­lij­ke stoffen gebruikt. Dermatoloog Griet Voet

In de cosmetica worden peptiden soms uit lijnzaad en erwten gehaald. “Maar de productie van peptiden gebeurt toch voornamelijk op synthetische wijze in het labo. Daarbij worden verschillende milieuonvriendelijke stoffen gebruikt. Maar de cosmetische industrie wordt zich meer bewust van hun impact op het milieu. Er worden dus ook ‘groene peptiden’ ontwikkeld, gewonnen uit plantaardige producten.”

Hallo zachte perzikhuid, byebye pigmentvlekken

Peptiden helpen bij het aanmaken van collageen, wat goed is voor onze huid en die versterkt. “Collageen is een eiwit dat natuurlijk wordt aangemaakt door ons lichaam. Bij het verouderen neemt deze productie en de kwaliteit ervan af. Bepaalde peptiden die gebruikt worden in de cosmetica vertonen interactie met receptoren in de huid. Hierdoor wordt er intern een boodschap gestuurd om een proces in gang te zetten. Dat leidt tot de productie van collageen.”

Naast collageen wordt ook elastine gestimuleerd door die peptiden. Dokter Voet: “Peptiden zorgen er voor dat de boodschapper IL6 minder geproduceerd wordt, hierdoor ontstaan er minder ontstekingen. Dat betekent ook minder verlies van collageen en elastine, wat een goed effect heeft op de elasticiteit en stevigheid van de huid.”

Studies gebeurden ook op een kunstmati­ge huid, slecht een beperkt aantal werd op mensen getest. Dermatoloog Griet Voet

Andere peptiden zorgen dan weer voor minder wondjes of roodheid én werken tegen pigmentvlekken. “Aangezien peptiden een rol spelen als signaalmoleculen, kunnen ze tussenkomen in verschillende processen in het lichaam, en zo ook in ontstekingen tegengaan of de vorming van donkere pigmentvlekken tegenhouden.”

Zijn al die voordelen niet te mooi om waar te zijn?

Fabrikanten voerden de meeste studies uit en dus werden ze niet gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften. “Hierdoor is het wetenschappelijke bewijs om de werkzaamheid aan te tonen nog schaars”, stelt dr. Voet vast.

“Studies gebeurden ook op een kunstmatige huid, slechts een beperkt aantal werd bij mensen getest. Eveneens zijn er momenteel ook nog niet voor alle gebruikte peptides studies beschikbaar. Er zijn er heel veel verschillende op de markt.”

Toch is er een belangrijk maar. “Het is wel bewezen dat peptiden kunnen doordringen in de huid en dus niet oppervlakkig op de huid blijven zitten. Ze zijn dus zeker een veelbelovende piste. Ze bereiden je huid ook voor op make-up, want ze vullen kleine rimpels zoals een primer zou doen. Dat maakt de huid snel glad. Ze werken meteen, daarom de populariteit. Weet wel: dat gladde effect is tijdelijk, want net door hun grootte dringen ze soms moeilijk door in de huid.”

Een crème die goed is voor het ene huidtype, is daarom geen goede crème voor een ander huidtype. Dermatoloog Griet Voet

Peptiden kunnen voor elke huidtype gebruikt worden. “Negatieve reacties treden eerder op door andere bestanddelen die in de producten aanwezig zijn zoals parfums en bewaarmiddelen.”

Zo ga je er mee aan de slag: “Het helpt ook twintigers”

“Het is niet alleen maar een anti-aging en het helpt ook twintigers”, zegt dr. Voet nog. “Preventie is zo belangrijk. Indien er al te diepe lijntjes zijn vanuit jouw jonge jaren, ga je die niet louter met een crème weer opgevuld krijgen.”

“Een keer per dag aanbrengen is voldoende, voor je een vochtinbrengende crème gebruikt. ’S morgens of ’s avonds? Dat maakt niet zo veel uit, maar het is wel aangenaam als gladmakende basis onder je make-up.”

Volledig scherm © Getty Images

