36 Belgen over hún pijnlijke zwangerschapsverlies: “Waar had ik gefaald? Toen ik die kamer schilderde?”

Naomi Watts lanceert lijn met producten voor de menopauze: “Iedereen ervaart het anders. Ik voelde me alleen”

Naomi Watts (54) zet een knap staaltje acteerwerk neer in de Netflix-hit ‘The Watcher’, maar de actrice heeft duidelijk nog grotere aspiraties. Ze lanceerde een lijn met verzorgingsproducten genaamd Stripes, specifiek voor vrouwen in de menopauze. Ik hoor je al denken: wéér een celebrity met een eigen beautymerk. Maar eerlijk? De intenties achter Stripes lijken oprecht, zeker omdat Watts zelf vroegtijdig in de overgang belandde. “Niemand heeft het over de menopauze op een leuke, sexy of positieve manier.”

13 november