35 Vlamingen delen de belangrijkste les die ze leerden over seks. “Je hebt wél een libido. Stop met die pil”

Welke seksuele les zou je willen doorgeven aan je jongere zelf? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 38.400 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Seks is meer als een buffetrestaurant.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Stop met je buik in te trekken. You are hot!”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Veel mensen hebben de afgelopen jaren belangrijke inzichten verworven over seksualiteit, die ze graag aan hun jongere zelf zouden vertellen.

“Een eerste rode draad is zelfliefde”, begint Uwe. “Veel vrouwen, en vooral jonge vrouwen, hebben het daar lastig mee. En dat is zonde, want je zou je nooit moeten schamen voor je lichaam. Een aantal reacties onderstrepen dat. ‘Iederéén kan sexy zijn’, stuurt iemand. Laat niemand commentaar geven op jouw lichaam’ of ‘Stop met je buik in te trekken. You are hot!’”

Quote Een vrouw zei: ‘Masturbeer meer! Ik heb pas om op mijn 27e ontdekt dat ik kan klaarkomen, ook al zat ik al negen jaar in een relatie’. Uwe Porters

Een tweede punt waar veel Vlamingen op hameren, is dat je mag opkomen voor wat je wil in bed. En dat gaat twee kanten uit, zegt Uwe. “Enerzijds wordt er duidelijk gezegd: neen is neen. Iedereen verdient respect en grenzen zijn er om geëerd te houden. Anderzijds zijn er mensen die terugblikken en denken: ‘Ach, had ik maar meer geëxperimenteerd’.”

“Vrouwen die vrij hun seksualiteit beleefden en verschillende sekspartners hadden, werden lange tijd — en nog steeds een beetje— bestempeld als ‘slet’. Terwijl het net goed is om te ontdekken wat je wil en fijn vindt tussen de lakens. Verken je eigen lichaam. Of zoals een vrouw zei: ‘Masturbeer meer! Ik heb pas om op mijn 27e ontdekt dat ik kan klaarkomen, ook al zat ik al negen jaar in een relatie’. Ook binnen een relatie is er niks mis met experimenteren en ontdekken wat er nog meer is behalve ‘brave’ seks.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een derde rode draad in de antwoorden, bij zowel mannen als vrouwen, is genot. “Vaak werken koppels naar het hoogtepunt toe, veelal dat van de man, en dan is ’t gedaan. Maar je kan zo veel meer uit een vrijpartij halen”, stelt Uwe. “Ik vergelijk seks weleens met een restaurantbezoek. Je moet niet verwachten dat een ober afkomt met het voorgerecht, hoofdgerecht en het dessert. Seks is meer een buffetrestaurant. Je kan pakken waar je zin in hebt, maar je moet het zelf halen.”

“Het is dus belangrijk dat je aan elkaar toont wat je opwindend vindt”, gaat Uwe verder. “Je bedpartner heeft geen landkaart van je lichaam. Zeg zowel tijdens als na een vrijpartij waar je heerlijk van geniet.” En nog een tip van Uwe om de focus op het orgasme los te laten en meer op te gaan in het moment: plan agendaseks in. “Als je lang naakt naast elkaar wil liggen, in elkaars haar wil woelen en de ander wil verwennen met een massage, moet je er tijd voor maken.”

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: