300 outfits en een baljurk van 393 meter: een blik achter de schermen bij ‘Cruella’ met kostuumontwerpster Jenny Beavan

Vanaf vandaag is Cruella, de film van Disneys bekendste schurk met een voorliefde voor onschuldige hondjes, te zien op Disney+. De recensies zijn overwegend lovend. Met een extra dikke pluim voor de acteerprestaties en de prachtige kostuums. Dat laatste is het werk en absolute huzarenstukje van de Britse kostuumontwerpster en tweevoudige Oscarwinnares Jenny Beavan (71). NINA zoomde met haar over de nu al iconische looks. “Punk zette zich af tegen het establishment, en dat is ook wat Cruella doet.”

Voor Beavan, die nochtans van geen kleintje vervaard is en al tien Oscarnominaties op haar conto heeft, is ‘Cruella’ het grootste wat ze ooit gedaan heeft. Alleen al voor het personage van Cruella, deze keer indrukwekkend neergezet door A-lister Emma Stone, creëerde ze 47 looks, waaronder een baljurk van maar liefst 393 meter organza die in een scène zelfs een hele auto bedekt. Het straffe is dat ze de bijna driehonderd outfits voor de hele cast ontwierp in een belachelijk korte periode.

Emma Stone als Cruella.

“Het moest plots snel gaan”, vertelt ze. “Er was last-minute een gat vrijgekomen in de agenda van Emma Stone. Ik kreeg een sms’sje van de regisseur of ik vrij was. Ik denk dat iedereen anders wijselijk al bedankt had. (lacht) Maar ik hou wel van een uitdaging. Ik moest het ook niet in mijn eentje rooien. Ik leidde een team van vijf designers, stoffenaankopers, patroonmakers … Een enorme operatie. Zo zijn op de jurk met de lange sleep alle vijfduizend blaadjes met de hand gemaakt. Het gaf heel veel studenten heel veel werk en het vergde een belachelijk grote kamer om hem te kunnen neerleggen. Om heel eerlijk te zijn, had ik wel nooit in mijn leven gedacht dat ik zou meewerken aan Cruella. Mode is namelijk niet mijn ding. Maar ik ben een verhalenverteller, en ook deze film zie ik in de eerste plaats als een story.”

Quote We hebben voor de kostuums even geprobeerd om over the top seventies te gaan, maar dat werkte helemaal niet. Jenny Beavan (71), Kostuumontwerpster en tweevoudige Oscarwinnares

“Het gaat over twee rivalen”, vervolgt Jenny Beavan. “The Baroness, de modediva die haar houdbaarheidsdatum overschreden heeft, en Cruella als haar tegenpool. Zij is de rebel, het kind met de moeilijke jeugd maar met een passie voor mode. De film speelt zich af in het Londen van de jaren zeventig. Ik wist dat ik het mode-element aankon, want ik heb die periode zelf meegemaakt in Londen. Tijdens het creatieproces werd ik constant teruggekapatulteerd naar toen ik een jonge vrouw was, nog in de theaterwereld werkte en niet veel geld had. Alleen is die tijd definitief voorbij, ook in de mode. We hebben voor de kostuums even geprobeerd om over the top seventies te gaan, maar dat werkte helemaal niet. We moesten het een paar tikken verzachten.”

Kostuumontwerpster Jenny Beavan.

Punk is alive

Haar inspiratie voor de outfits van Cruella vond ze bij notoire rebelse Britse designers zoals Alexander McQueen, punklegende Vivienne Westwood en John Galliano. “Punk zette zich af tegen het establishment, en dat is ook wat Cruella doet. Het kleurenpalet dat haar typeert, is krachtig met rood, zwart en wit. The Baroness daarentegen, ís de gevestigde orde en blijft in de status quo. Voor haar zag ik vooral sculpturale stukken, heel Dior-geïnspireerd en zeker ook Cristóbal Balenciaga. Ik gaf haar ook veel etnische chunky juwelen. Je herkent in haar zeker ook de stijl van de glamourdiva’s uit het oude Hollywood, zoals Joan Crawford en Elizabeth Taylor. Emma Thompson, die The Baroness op een grandioze manier vertolkt, is zeker niet groot, maar in de kostuums ziet ze er statuesk uit. Het is fascinerend om te zien hoe een kledingstuk een persoon kan transformeren.”

Emma Stone als Cruella.

Met Emma Stone had Jenny Beavan nog nooit samengewerkt, maar Emma Thompson is een oude bekende. Ze kennen elkaar al van in 1983, toen ze allebei vooral werkten voor Merchant Ivory, een Brits filmlabel dat zich specialiseerde in historische kostuumdrama’s. Met Emma deed ze ‘The Remains of the Day’ en ‘Howard’s End’. Voor die laatste film won Jenny ook een Oscar.

Quote Ik ben een onverbeter­lij­ke mensenwat­cher. Vooral op de metro ben ik dodelijk. Jenny Beavan (71), Kostuumontwerpster en tweevoudige Oscarwinnares

Een tweede zou pas volgen in 2016, voor Mad Max: Fury Road. Van een historisch kostuumdrama naar een apocalyptisch epos. Dat zijn nogal twee verschillende werelden. Hoe maakt zij die klik? “Dat is net mijn job. Elke film is anders, maar of het nu Cruella is of Mad Max – er komt trouwens een vervolg –, het verhaal is er altijd. Die afwisseling maakt het fun.”

Spieden op de metro

Al die projecten – er staan er momenteel drie op stapel – houden haar ook jong en fris. Net de zeventig voorbij denkt Beavan bijlange nog niet aan stoppen. “Zolang ze me vragen, doe ik verder. Mijn inspiratie droogt ook nooit op. De straten zijn een goudmijn. Ik ben een onverbeterlijke mensenwatcher. Vooral op de metro ben ik dodelijk. Dan doe ik alsof ik op mijn gsm zit te tokkelen, maar eigenlijk ben ik iedereen aan het keuren. Heel vaak zie ik outfits waarvan ik denk: als ik dat in een film zou gebruiken, gelooft geen kat me.”

Cruella is nu te zien op Disney+ en vanaf 9 juni in de bioscoop.

