3 vrouwen over seksisme in de ruimtevaart. “Soft skills zijn belangrijk in de ruimte. Daar zijn wij beter in”

Punten op ons rijbewijs, vingeraf­druk op onze ID. Leven we straks in een controle­maat­schap­pij zoals in ‘Arcadia’?

“Zullen we accepteren dat een drone over onze huizen vliegt om zwembaden te controleren, als een watertekort dreigt? Wellicht wel.” In nieuwe fictiereeks ‘Arcadia’ controleert de overheid zijn burgers: wat ze eten, wat ze studeren. Het kan ons ook nog overkomen, zeggen een sociaal psycholoog en professor digitale privacy. Meer zelfs: het is al aan de gang. “Onze medische gegevens zitten vandaag in een centraal dossier.”