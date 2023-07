3 vrouwen over hun ‘soft ambition’. “Na mijn burn-out heb ik mezelf beloofd dat ik nooit meer zo diep ga”

UITGETEST. ‘Tapping’ is de nieuwste trend om stress te minderen en zou helpen bij migraine. Werkt het echt?

Vergeet kalmeringspillen of meditatie. De nieuwste gezondheidtrend op sociale media, tapping, pakt je stress aan. En er is meer, want ook nekpijn, migraine en misselijkheid na chemotherapie zouden verdwijnen. Het enige wat je moet doen: met je vingers op je hoofd tikken. Is het echt zo simpel? Wij volgen een ‘tapcursus’. “Op de oncologieafdelingen in ons land gebruiken ze dit al.”