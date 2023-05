3 vrouwen met een sixpack na hun 50ste. Hoe doen ze het? “Ik wou dat ik er jonger mee was gestart”

OPROEP. NINA zoekt jongeren die onzeker zijn over hun lichaam

Ben je jong en ontevreden over je neus, armen of buik? Of lig je met jezelf in de knoop door acne? Dat is niet ongewoon, want een op de drie jongeren heeft het moeilijk met zijn of haar uiterlijk. Om te tonen dat je niet alleen bent, zijn we op zoek naar tieners die hierover willen babbelen.