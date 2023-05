3 Vlaamse vrouwen met een sixpack na hun 50ste delen hun routine. “Alleen als je dit doet, lukt het”

Journalis­te Karine Claassen leeft even spontaan nu ze mama is: “Soms springen we op de Thalys naar Parijs”

Met een kind in huis sluipt de routine er snel in. Niet bij televisie- en documentairemaakster Karine Claassen. Zij lééft voor het avontuur en vond een manier om dat niet op te moeten geven nu ze een gezin heeft, zegt ze in onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen. “Een kind is veel flexibeler dan je denkt.”