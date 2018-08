3 tips om beschadigd haar door hitte opnieuw te laten glanzen Margo Verhasselt

22 augustus 2018

16u02

Bron: Well + Good 1 Nina Natuurlijke schoonheid is in. Puistjes mogen mee op de foto, littekens worden in de kijker gezet en niemand kijkt nog op van een ietwat vreemde natuurlijke slag in je haar. Al lonken die stijl- en krultang nog al te vaak uit het badkamerkastje. Resultaat? Droge en beschadigde lokken.

Apparaten die je haren omtoveren zijn geweldig. De ene dag kan je voor zwoel en sluik haar gaan en de volgende voor wilde gekrulde lokken. Het enige probleem? Wanneer je ze te vaak en fout gebruikt, doen ze meer kwaad dan goed. Vanaf het moment waarop je haar niet meer normaal valt, kan dat een teken zijn van hittebeschadiging.

Krul- en stijltangen voorgoed verbannen uit je leven is niet nodig, maar er zijn enkele stappen die je kunt nemen om je haar gezond te houden wanneer je af en toe hitte opzoekt.

Bekijk je puntjes

De kans is groot dat je van veel mensen, inclusief jouw kapper, al vaak hebt gehoord dat je jouw haarpuntjes eens moet laten bijknippen. De puntjes van je haar zijn de oudste delen van jouw coupe. Ze zijn erg gevoelig en kunnen al snel splitsen of beschadigd raken wanneer ze droog zijn. Wanneer je jouw puntjes niet af en toe laat knippen, gaat je coupe er droog en futloos uitzien.

Niet zeker of je puntjes een bezoek aan het salon nodig hebben? Als je haar extreem beschadigd is, verschijnen er witte puntjes op de uiteinden.

Eet vitamientjes

De mama’s wisten het al, en gelijk hadden ze. Vitamines zijn belangrijk. Voor je gezondheid én voor je haar. Een tekort veroorzaakt namelijk broze lokken en dat is al helemaal uit den boze wanneer je af en toe met de krultang door je lokken gaat.

Herstel je lokken

Voor haar dat beschadigd is door hitte bestaat geen pilletje of vaste remedie. De enige oplossing - die niemand wil horen - is gedag zeggen tegen je apparaten. Voor diegenen die niet zonder hitte kunnen leven, is het belangrijk om een manier te zoeken waarop dat zo gezond mogelijk kan. Je kan beschadigd haar vergelijken met een verfrommeld stukje papier. Wat je ook doet, het zal nooit meer exact hetzelfde zijn.

Haar is vooral opgebouwd uit proteïnen. Proteïnen toevoegen aan je haren via je voeding of een behandeling zal ervoor zorgen dat het opnieuw sterker wordt. Probeer je haar ook altijd te beschermen, een goede heat protecting spray kan wonderen verrichten.