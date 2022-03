3 plantaardige recepten die non-believers overtuigen, volgens Madam Bakster, Karola’s Kitchen en Elisabeth Van Lierop

Deze hele maand loopt in ons land de VeggieChallenge van EVA, die de Belgen meer plantaardig wil doen eten. Op zoek naar inspiratie? Karolien van Karola’s Kitchen, Elisabeth Van Lierop van plantbased.be en Laura Verhulst a.k.a. Madam Bakster delen hun beste tips om lekker plantaardig te koken en een recept dat een must is in je receptenboek.

1. ‘Boke met choco’ van Laura Verhulst (29) van Madam Bakster, The Guiltfree Bakery

Laura Verhulst a.k.a. 'Madam Bakster'.

Eerst opende ze een online bakkerij, daarna een gezellig koffiehuis in Gent. En ondertussen heeft Laura Verhulst, a.k.a. Madam Bakster ook al twee kookboeken op haar palmares. Haar ding? Desserts die even lekker, maar ook minder calorierijk en gezonder zijn. Het resultaat? Desserts die vegan zijn (en lactose- en glutenvrij).

Een van haar favoriete vegan recepten is een broodje met zelfgemaakte hazelnootspread. “Een voedzaam alternatief voor de klassieke boterham met choco”, zegt Laura. “Het brood zit vol zaden en vult dus goed, met twee sneetjes heb je voldoende. En de choco moét erbij. Hij is even lekker als gewone choco, maar zit niet bomvol suiker. Mijn schoonvader is er ook gek op.”

Quote Durf suiker te schrappen in plantaardi­ge desserts. Dan komen alle andere smaken beter naar voor. Laura Verhulst

Thuis kookt Laura 95 procent van de tijd plantaardig. “Je moet dat wel even onder de knie krijgen. Probeer eerst een paar gerechten uit kookboeken. Eens je de technieken kent, gaat het vanzelf.” Vegan desserts maken moeilijk? Echt niet, vindt Laura. Plantaardige boter vind je in elke supermarkt. “Eieren vervang ik door lijnzaad, met water ingedikt tot een papje. Of zoals in dit recept, door psylliumvezelpoeder. Dat vind je in de natuurwinkel en is goed voor je darmflora.”

Nog een tip die ze deelt: durf suiker te schrappen in plantaardige desserts. “Dan komen alle andere smaken beter naar voor, want suiker verdooft de smaakpapillen. Het fruit in je dessert kan dan de hoofdrol opeisen.” En zie de beperkingen anders. “Denk niet: ik mis dit en dat. Denk wel: ik kan nu experimenteren met nieuwe ingrediënten.” Hoe je volgens haar een non-believer overtuigt? “Je hoeft iets niet als ‘vegan’ te labelen. Focus op het feit dat je iets lekkers zelfgemaakt hebt of op een bijzonder ingrediënt en dan zijn mensen al snel benieuwd.”

Dit heb je nodig voor het zadenbrood:

3 el psylliumvezelpoeder • 75 g grof gehakte bruine amandelen • 75 g grof gehakte walnoten • 75 g zonnebloempitten • 100 g pompoenpitten • 25 g chiazaad • 50 g lijnzaad • 5 gedroogde vijgen of dadels • 1 tl himalaya zout • een handje havermout • 2 el plantaardige olie Dit heb je nodig voor de hazelnootspread:

300 g hazelnoten • 150 g pure chocolade • 2 el ongezoete cacaopoeder • 3 el zonnebloemolie • een snuifje zout Zo maak je het:

1. Warm de oven voor op 175°C. Doe 350ml water in een mengkom en voeg hier het psylliumvezelpoeder aan toe. Zet even opzij. 2. Hak de noten grof. Maal de havermout tot meel in je foodprocessor en meng de noten, havermout, alle pitten en zaden en het zout in een kom. 3. Snijd de vijgen of dadels in smalle reepjes en voeg toe aan het notenmengsel. Voeg ook de olie toe en meng alles dooreen. 4. Intussen zou het water en het psylliumvezelpoeder moeten ingedikt zijn tot een dikke pap. Voeg dit toe aan het notenmengsel en roer alles goed dooreen met een spatel. Kneed het geheel vervolgens verder met de hand tot je één kleverige massa bekomt. 5. Bekleed een cakevorm met bakpapier en stort de massa in de vorm. Druk goed aan met een lepel en strijk de bovenkant van het oppervlak glad. Hierover kan je eventueel nog wat grove havermout of zonnebloempitten strooien ter afwerking. Bak het brood 50 minuten af in de voorverwarmde oven. Laat afkoelen voor het snijden. 6. Voor de choco: warm de oven voor op 180°C en rooster de hazelnoten tot ze goudbruin zijn. Indien je geen geblancheerde hazelnoten kocht, kun je ze na het roosteren gemakkelijk in een handdoek wrijven en zo de vliesjes gemakkelijk verwijderen. Smelt de chocolade intussen au bain marie. 7. Maal in een foodprocessor de hazelnoten tot een pasta en voeg hieraan het cacaopoeder, het zout, de zonnebloemolie en de gesmolten chocolade toe. 8. Tip: meng eventueel nog een handje grof gehakte, geroosterde hazelnoten onder de hazelnootpasta voor een extra crunch.

2. Couscouscurry van Karolien Olaerts (36) van Karola’s Kitchen

Karolien Olaerts.

Met haar foodblog Karola’s Kitchen en ondertussen drie kookboeken deelt Karolien Olaerts haar passie voor gezond en lekker eten met de rest van Vlaanderen. En Vlaanderen is benieuwd, getuige de bijna 62.000 volgers op Instagram. Uitdrukkelijk vegan is Karolien niet, maar ze kookt quasi altijd plantaardig.

“Groenten dienen altijd als garnituur bij vlees of vis hier in Vlaanderen. Terwijl groenten zo veelzijdig zijn”, zegt Karolien. “En het is wetenschappelijk bewezen dat een grotendeels plantaardig eetpatroon gezonder is. Plus, tegenwoordig is het echt makkelijk geworden om plantaardige keuzes te maken. Er zijn zo veel opties in de supermarkt.”

Quote Zodra je buitenland­se specerijen ontdekt, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open en kan je groenten op hon­derd-en-een manieren bereiden. Karolien Olaerts

Een van Karoliens favoriete gerechten is haar couscous met currygroenten en yoghurtsaus. “Een gerecht dat honderd procent rond groenten draait. En met kikkererwten in een hoofdrol. Hier in Vlaanderen is de peulvrucht nog te ongeliefd, in de Indische of Libanese keuken zijn die veel meer aanwezig.” Voor de yoghurtsaus gebruikt Karolien sojayoghurt. “Yoghurt en melk inruilen voor een plantaardige variant is poepsimpel. De supermarkt staat er vol mee en je krijgt er betere voedingswaardes bovenop. Met kokosproducten ben je beter wel zuinig, die kunnen veel verzadigd vet bevatten. Soja, daarentegen, is heel voedzaam.”

Haar simpele tips voor plantaardige gerechten die non-believers overtuigen? “Til groenten naar een hoger niveau door ze te roosteren in de oven. Ze krijgen meteen een intensere smaak. En gebruik veel kruiden: verse, exotische. In de Vlaamse keuken kennen we alleen maar peper of peterselie, terwijl buitenlandse keukens barsten van de specerijen. Zodra je die ontdekt, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Zo kan je groenten op honderd-en-een manieren bereiden.”

Dit heb je nodig voor 2 personen:

Voor de groenten: 4 wortelen • 2 rode uien • 1 venkel • 1 dikke teen knoflook geperst • 2 el olijfolie • 1 tl kurkuma • 1 tl Santa Maria Mango Curry (of een andere currykruidenmix) • ½ tl gemalen komijn • ½ tl gerookt paprikapoeder • 250 g kerstomaatjes • 1 blik kikkererwten • 2 grote handenvol spinazie • ½ citroen • versgemalen zwarte peper en grof zeezout • Voor de couscous en yoghurt: 120 g Delhaize Bio Volkoren Couscous • 300 ml kokend water • 1 tl olijfolie • 100 g Delhaize Soja Natuur Ongezoet • een handvol verse kruiden (peterselie, bieslook, munt … of 1 el diepvriespeterselie) • versgemalen zwarte peper en grof zeezout Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 2. Snij de wortelen in dunne schijfjes. Snijd de uien in partjes en de venkel in reepjes. Stort de groenten op een bakplaat en schep ze om met de knoflook, 2 eetlepels olijfolie, alle specerijen en versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Plaats 30 minuten in de oven. (Tussendoor omscheppen is niet nodig, tenzij je een kleine oven hebt.) 3. Halveer de kerstomaatjes, spoel de kikkererwten en was en droog de spinazie. Zet opzij. 4. Maak het yoghurtsausje: schep de yoghurt om met de fijngehakte verse kruiden en breng verder op smaak met versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Zet opzij. 5. Bereid de couscous: doe de volkoren couscous in een kom en schenk er 300 ml kokend water over. Dek af en zet opzij. 6. Verdeel de kerstomaatjes en kikkererwten over de geroosterde groenten en schep goed om. Plaats nogmaals 5 minuten in de oven. Verdeel vervolgens de spinazie over de bakplaat en laat opnieuw 2 minuten roosteren. 7. Maak de couscous los met een vork en schep er 1 theelepel olijfolie en wat peper en zout doorheen. Schep de geroosterde groenten om met het sap van een halve citroen. Serveer de couscous met een ruime hoeveelheid groenten en schep er naar believen yoghurtsaus bij. Smakelijk!

3. Kaneelrolletjes van Elisabeth Van Lierop (32) van Plantbased.be

Elisabeth Van Lierop.

Je kan Elisabeth Van Lierop gerust een Vlaamse ecowarrior noemen. De Antwerpse mama van twee deelt met haar 12.000 online volgers niet alleen haar passie voor plantaardig en vegan koken, ook duurzame mode en ecologisch leven liggen haar nauw aan het hart. Ondertussen eet en kookt ze al tien jaar vegan.

“Ik was al vegetarisch, maar nadat ik op een dag verse eieren wilde bereiden en in elk ei het dode beginsel van een kuikentje vond, kreeg ik ook geen eieren meer binnen. Ik ging op zoek naar manieren om ze te vervangen. Eerst ontdekte ik vegan pannenkoeken, en daarna leerde ik steeds meer lekkere plantaardige gerechten kennen.” Ook Elisabeths dochtertje vindt die levensstijl nu vanzelfsprekend. “Ze vindt het zo gek dat haar vriendjes dieren eten. En ze vindt plantaardige melkproducten lekkerder dan koemelkproducten.”

Quote Wij eten ook spaghetti­saus met gehakt, of Ben & Jerry’s, of pannenkoe­ken. Allemaal plantaar­dig en even lekker. Elisabeth Van Lierop

“Ik krijg vaak de vraag: ‘wat eet je dan nog?’ Maar het plantaardige aanbod in de supermarkt is gigantisch. Wij eten evengoed spaghettisaus met gehakt. Of Ben & Jerry’s. Of pannenkoeken. Of kaneelrolletjes. Die associatie met gezonde smoothies en seldersapjes is voorbijgestreefd. In baksels met plantaardige boter en melk hoef je de eieren vaak niet eens te vervangen. Handig: ineens heb je een product minder nodig. Bij pannenkoeken, bijvoorbeeld, moet je het deeg gewoon 5 minuten laten rusten. Zodat de bloem en sojamelk zich vanzelf binden.”

Haar tip voor non-believers: geef dat grote aanbod aan plantaardige vervangproducten een kans. “Vroeger smaakten die dingen naar karton. Nu niet meer: die industrie evolueert als een gek. Sommige vegan kazen zijn erg overtuigend. We hebben thuis al een blinde smaaktest gedaan met croques. De croques met de vegan gouda van Violife vonden we lekkerder dan die met gewone gouda.”

Elisabeths recept: vegan kaneelrolletjes Volledig scherm © Plantbased.be, Elisabeth Van Lierop Dit heb je nodig:

450 g witte bloem • 21 g verse gist (half pakje) • 225 ml plantaardige melk • 3 el suiker • ½ tl zout • 65 ml neutrale olie (kokos-, zonnebloem- of rijstolie) • 2 el kaneel • 100 g bruine suiker of palmsuiker • 50 g neutrale olie of margarine • 75 g poedersuiker • 3 el plantaardige melk • optioneel: scheutje vanille-extract Zo maak je het:

1. Maak het deeg. Verwarm eerst de melk tot ze lauw is. Weeg de bloem en doe die in een ruime kom, meng met het zout en maak in het midden een kuiltje. Verkruimel de gist in het kuiltje en meng met de suiker en 25 ml lauwe melk. Laat 5 minuutjes staan en giet er dan de rest van de lauwe melk en de olie bij. 2. Kneed het deeg vijf minuten goed door, leg het daarna terug in de kom. Dek de kom af en laat het deeg een uur rusten. 3. Kneed het deeg daarna even terug door en rol het uit. 4. Meng de bruine suiker, kaneel en olie of margarine. Bestrijk het uitgerolde deeg met die kaneelvulling. Rol het deeg op als een grote pannenkoek en snij de pannenkoek in rolletjes van gelijke dikte. 5. Leg de rolletjes naast elkaar in een ovenschotel (laat een beetje ruimte tussen want ze zetten nog uit). Laat weer een klein uurtje rijzen. 6. Bak 30 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C. 7. Maak de glazuur. Meng de bloemsuiker met de plantaardige melk. Overgiet de kaneelrolletjes met de glazuur.

