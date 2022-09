3 op de 10 Belgische vrouwen lopen risico op late diagnose van borstkanker omdat ze niet durven kijken

Hoe goed ken jij je boezemvriendinnen? Met die vraag trok Pink Ribbon naar 1.000 Belgische vrouwen en de conclusies bleken bikkelhard. Gevaarlijk, zegt de organisatie, want “in België stellen we de meeste borstkanker vast van heel de wereld”. Ze lijsten de symptomen op waar 1 op de 4 vrouwen níét alert voor is en ontwikkelden een quiz die jou helpt vast te stellen of je ook risico loopt.

“Dat één op de drie vrouwen niet naar hun borsten durft te kijken, vonden we echt frappant.” Aan het woord is Marleen Finoulst, arts en coördinator van het kenniscentrum borstkanker van Pink Ribbon. “Uit onze enquête bleek dat 1 op de 3 vrouwen zich weleens over haar borsten schaamt. Vooral bij vrouwen onder de 35 is dat een probleem: bij hen zal zes op de tien vrouwen zelfs de spiegel mijden.” Terwijl Pink Ribbon net wil oproepen om je borsten wél te leren kennen.

1 op de 4 vrouwen weet niet dat ze hier óók alert voor moeten zijn

“Als je je borsten niet kent, hoe weet je dan dat er een verandering is geweest?” Dat vraagt dokter Finoulst zich hardop af. “De negen alarmtekens voor borstkanker hebben allemaal te maken met een verandering aan de borst. Een knobbeltje in de borst (1), onder de oksel (2) of op de borst (3), een deukje (4), een ingetrokken tepel (5), een andere vorm (6), vochtverlies uit de tepel (7), een oneffen huid (8) en een andere kleur (9): het zijn allemaal visuele tekens die kunnen wijzen op borstkanker. Elk van die veranderingen zou je even na moeten laten kijken.”

Maar niet alle tekens die kunnen wijzen op borstkanker, zijn even bekend. “Bijna alle vrouwen die we hebben ondervraagd — 95 procent — wisten dat een knobbeltje in de borst of oksel verdacht is. Maar je zou alert moeten zijn voor elke verandering van je borsten: een op de vier vrouwen is dat niet. En alert kan je alleen zijn door je borsten regelmatig goed te bekijken.”

“Neem bijvoorbeeld elke avond bij het tandenpoetsen daar even de tijd voor. Betast ze bewust elke keer je je wast onder de douche. Alleen zo kan je er heel snel bij zijn als er een verandering optreedt. Laten we vooral stoppen om daar een taboe van te maken”, roept Pink Ribbon op.

De grootste misvattingen over borstkanker • 52 procent van de respondenten dacht dat roken een grote risicofactor voor borstkanker is. Zij wisten niet dat te weinig beweging en overgewicht de grootste boosdoeners zijn, zoals uit onderzoek blijkt. • De helft van de vrouwen dacht dat borstkanker vooral met erfelijkheid te maken had, en dat ze dus misschien minder risico liepen als er geen borstkanker in de familie voorkomt. Dat is niet zo: voor de meeste vrouwen met borstkanker geldt dat er geen naast familielid is met de ziekte. “In België stellen we de meeste borstkanker vast van heel de wereld. Maar we hebben ook een heel groot overlevingscijfer, gelukkig. Al kunnen we nog beter doen en een vroegtijdige diagnose hoort daarbij. Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter de kanker te behandelen is.”

Praat jij soms met andere vrouwen over je borsten? De kans is klein

Ook door er meer met elkaar over te praten, zorgen we er misschien voor dat we borstkanker vroeger opsporen, zegt dokter Finoulst. “Ik hoorde een tijd geleden een dame tegen haar vriendin zeggen dat ze wat vocht verloor uit een van haar tepels. Haar vriendin raadde haar aan oom dat na te laten kijken. Ik hoorde later dat het wel degelijk borstkanker bleek te zijn.”

“Als de eerste dame niet open over dat symptoom was geweest, had ze misschien niet geweten dat het op borstkanker kon wijzen.” Uit het onderzoek bleek dat het vooral in Vlaanderen niet gewoon is om over je borsten te praten. Zes op de tien Vlaamse vrouwen praten niet over hun borsten met anderen. “Op dit moment wordt 60 procent van de borstkankers door de patiënt zelf ontdekt. Wij denken dat we dat cijfer nog verder omhoog kunnen halen.”

Jouw risicoprofiel berekenen

Een kwart van de ondervraagde vrouwen wist niet goed waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden over borstkanker. En ook dat vindt Pink Ribbon erg straf. “Er is zoveel goede informatie over borstkanker beschikbaar, en toch gaan veel vrouwen te rade bij dokter Google. Zo kom je allerlei onzin tegen. Daarom hebben we bij Pink Ribbon een kenniscentrum opgezet, waar we betrouwbare informatie aanbieden. Als je niet goed weet waar te beginnen, start dan bij Pink Ribbon.”

“Sommige mensen kennen de tekenen die kunnen wijzen op borstkanker niet. Anderen kennen ze wel, maar zijn er gewoon écht niet mee bezig, omdat ze bijvoorbeeld denken dat het hen niet overkomt. Vooral de groep die weinig over alarmtekens weet én de borsten niet nakijkt, heeft een hoog risico om er niet op tijd bij te zijn. 8 procent van onze ondervraagden had dat profiel. 26 procent van de respondenten checkt de borsten maar héél en af en toe. Ook bij hen is het risico eerder hoog om er niet vroeg bij te zijn.”

Wil jij weten of jij een hoog risico loopt om borstkanker over het hoofd te zien? Pink Ribbon en iVox ontwikkelden een test om dit na te kijken. Op mammoquiz.be ontdek je jouw risicoprofiel.

