3 ‘momagers’ over werk en moederschap combineren: “Hulp vragen en aanvaarden is zo belangrijk”

Gebruikt jouw kind snus, ‘sloth juice’ of mi­auw-mi­auw? Toxicoloog belicht 5 nieuwe verslavin­gen bij de jeugd

Komt er binnenkort een lachgasverbod in België? Als het van het Vias Institute en het Antigifcentrum afhangt wel. Wat is het juist? En welke andere drugs circuleren aan de schoolpoort? Toxicoloog belicht vijf middelen en vertelt hoe schadelijk die zijn. “‘Sloth juice’ is misschien niet erg verslavend, maar toch het meest zorgwekkend om in een boekentas te vinden.”

15 november