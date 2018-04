3 manieren om met een partner om te gaan die een gat in zijn hand heeft Margo Verhasselt

24 april 2018

11u09 0 Nina Je kon het zien aankomen. Dat Michelin-ster diner, die nieuwe portefeuille, dat weekendje weg, ooit leken het grote romantische gebaren om je voor zich te winnen en toen lette je vooral op de verliefde blik in zijn of haar ogen in plaats van op de bankrekening. Maar nu dat die rekening gedeeld wordt, is het tijd om opnieuw met die voetjes op de grond te komen staan. Heeft jouw partner een zogenoemd 'gat in de hand', als in: geld gaat er vaak gemakkelijker door dan dat het binnenkomt? Dan komen deze tips zonder twijfel goed van pas.

Let op je geld, niet op je partner

Oké, jij probeert op jullie bankrekening te letten, maar al snel krijgt jouw lief het gevoel dat je hem of haar probeert te verbeteren. Knoop een gesprek aan over geld wanneer de kust veilig is, de kinderen liggen in bed en er moet aan niets anders gedacht worden. Begin met een uitleg: 'ik ben bezorgd over ons geld' liever dan met een beschuldiging: 'je staat niet met je voeten op de grond'. Daarnaast is het belangrijk dat je je op dezelfde hoogte als je partner gaat plaatsen. Jullie zijn een team, geen tegenstanders. Stel een lijstje op met prioriteiten waar jullie geld naartoe moet gaan, en een lijstje waarop jullie kunnen besparen. Gitaarlessen voor zoonlief? Houden. Dat fitnessabonnement van papa dat hij niet gebruikt, mag weg.

Zet geld opzij

Er wordt vaak gezegd dat geld moet rollen, oké ja klopt. Maar het moet niet altijd richting huis rollen. Een tip: probeer zoveel mogelijk geld te investeren of te sparen en wees daar zo consequent mogelijk in. Als in: het geld op deze rekening komt alleen in noodgevallen van deze rekening. Let er ook op dat jullie dit beiden doen, het is niet omdat jij misschien gewoonlijk minder uitgeeft dat jij nu wel aan dit geld mag komen. Iedereen gelijk voor de wet!

Maak een 'leuk geld' rekening

Wat gebeurt er wanneer je geen budget overhoudt voor leuke dingen? Je geeft het sowieso uit. Doe jezelf en je budget een plezier en maak een rekening voor leuke dingen, aan het begin van de maand. Hou het realistisch, want alleen zo werkt het. Je kan kiezen of je een apart budget per persoon maakt, of een gezinsbudget. Let wel op: is het budget op, moet je jezelf eraan houden dat je moet wachten tot volgende maand om sommige dingen te kopen of doen.