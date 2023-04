3 leeftijden door elkaar en geen punten: zo werkt de montessorischool. “We hebben onze zoon zien openbloeien”

“We hebben een hond in de klas.” Leerkracht Aline laat je voor onze schoolreeks binnenkijken in haar montessorischool. Kinderen zitten drie jaar in dezelfde klasgroep, ze hanteren tien speciale afspraken en krijgen les met aangepast ‘speelgoed’ voor elke leeftijd. Mama Sarah: “Als Joren een paar dagen school mist voor zijn musicals, maken ze er helemaal geen probleem van.”

“Een montessorischool is een school die werkt volgens de principes van de Italiaanse Maria Montessori”, vertelt Aline Bos, leerkracht in basisschool ‘t Schooltje van Oppem. “Maria geloofde dat elk kind van nature nieuwsgierig is en een natuurlijk drang heeft om zich te ontplooien en nieuwe skills te ontwikkelen. Wij als leerkracht volgen die ontwikkeling en spelen hierop in door de juiste omgeving en het materiaal aan te bieden. Zodat het kind kan leren op zijn of haar eigen tempo.”

Hoe Aline terecht kwam in het Montessori onderwijs? “Ik kom uit Nederland en werk sinds anderhalf jaar op deze school. Ik kwam in Nederland al in contact met montessorionderwijs toen ik na mijn lerarenopleiding in een montessorikinderopvang aan het werk ging. Daar was ik zo door getriggerd dat ik een montessoriopleiding deed om voor de klas te mogen staan. En eerlijk? Ik zou niet meer in een traditionele school kunnen werken.”

Quote Je kan het vergelij­ken met een familie. Daar leer je ook het het is om de jongste en de oudste te zijn en daar maken broers en zussen ook wel eens ruzie. Aline Bos, leerkracht in ‘t Schooltje van Oppem

“In onze school worden de 10 montessori afspraken als leidraad gebruikt om het montessori onderwijs tot een succes te laten zijn. De kinderen raken vanaf de onderbouw vertrouwd met deze afspraken en deze blijven terugkomen gedurende hun hele schoolloopbaan.”

Een groot verschil met een reguliere school? Dat kinderen op een montessorischool in meerdere jaargroepen in een klas zitten. Aline: “Het grote voordeel is dat je als leerkracht je kinderen drie jaar bij jou in de klas hebt. En dat je ze dus door en door kent. De onderbouw is de eerste, tweede en derde kleuterklas. De middenbouw is het eerste, tweede en derde leerjaar. En de bovenbouw is het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Montessorischolen werken met groepen, omdat dit helpt bij een harmonische ontwikkeling van de kinderen.”

Quote Een kind hoeft geen hele dag op zijn stoel te blijven zitten om te leren. Zo heb ik ook een hond in de klas waar kinderen mee voor zorgen. Aline Bos, leerkracht in ‘t Schooltje van Oppem

“Zo ervaart elk kind in de groep hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn," zegt Aline. “Zo leren ze hoe het is om geholpen te worden door een ouder kind én om zelf jongere kindjes te helpen. Hierdoor krijgt een leerling ook inzicht in welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt. Je kan het een beetje vergelijken met een familie. Daar maken broers en zussen ook weleens ruzie. Maar ze leren ook om het op te lossen.”

“Nog een groot verschil met het klassiek onderwijs is het leermateriaal”, gaat Aline verder. “In het montessorionderwijs maken leerlingen gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen, afgestemd op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen.”



“Het lesmateriaal bevat ook de controle van de fout”, zegt Aline. “Het maakt het kind direct duidelijk wanneer er iets niet klopt. Hierdoor krijgt het kind zelf inzicht in wat het niet juist heeft gedaan en hoe het dit kan verbeteren.”

Volledig scherm © rv

“Ons lesmateriaal bestaat uit natuurlijke materialen zoals hout en stof. Denk aan letters uit schuurpapier of gehoorkokers waarmee ze geluidsverschillen waarnemen. Met kleurspoelen — een doos met negen kleuren — leren kinderen verschillen in kleur en nuance waarnemen.”

“Naast het materiaal is ook de omgeving om te leren heel belangrijk, ook wel de voorbereidende omgeving genoemd. Een kind hoeft geen hele dag op zijn stoel te blijven zitten om te leren. Zo heb ik ook een hond in de klas waar kinderen mee voor zorgen, heerlijk is dat!”

Volledig scherm Kinderen zorgen mee voor de hond in de klas. © 't Schooltje van Oppem

“Bij ons werken kinderen vaak zelfstandig en in kleine groepjes. Natuurlijk krijgen ze ook af en toe klassikaal les. Maria Montessori zegt dit heel mooi: ‘Een kind is vanuit zichzelf gemotiveerd om zich te ontwikkelen en te leren. Dit uit zich in een spontane belangstelling, die per kind verschilt.’ Als leerkracht begeleid je de kinderen in hun zelfstandigheid. Het is ook nodig dat ze heel zelfstandig kunnen werken, want als je aan een klein groepje lesgeeft, moet de rest van de klas zich wel zelfstandig kunnen bezighouden.”

Quote Als leerlingen iets hebben gemaakt, moeten ze dat zelf mooi vinden. Wie zijn wij om te zeggen dat iets 8 op 10 is? Aline Bos, leerkracht in ‘t Schooltje van Oppem

“Toen ik tijdens mijn opleiding voor leerkracht een montessorischool bezocht, achtte ik dit niet mogelijk”, vertelt Aline. “Hoe kan je een hele groep kinderen zelfsturend laten werken als jij niet vooraan in de klas staat en zegt wat ze moeten doen? Ondertussen weet ik wel beter en zou ik het niet anders meer willen. Wij streven ernaar om klassen te begeleiden, niet om klassen te leiden.”

“Om zelfstandig te kunnen werken, leren we onze kinderen plannen. Ze houden bij welke werkjes ze nog moeten doen in hun werktijd. Dit bevordert hun zelfstandigheid en op die manier krijgen ze inzicht in hun eigen leerproces. ” ‘Help het mij zelf te doen, leer mij het zelf te doen en laat mij het zelf doen’ zijn de kerngedachten binnen Montessori. “Alle onnodige hulp is een obstakel voor ontwikkeling.”

Kinderen in een montessorischool krijgen de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Aline: “Maar het is wel vrijheid in gebondenheid. Het is zelfsturing binnen een structuur met afspraken, doelen en coaching.”

“Wij vinden intrinsieke motivatie enorm belangrijk. Een prestatie hangt daarom niet af van een punt. Als leerlingen iets hebben gemaakt, moeten ze dat zelf mooi vinden. Wie zijn wij om te zeggen dat iets 8 op 10 is? Uiteraard hebben wij ook leerdoelen en streven wij er ook naar om de eindtermen halen. Daarom hebben we ook een rapport, maar eentje zonder punten. Er staan per doel drie vakjes met een kruisje, daar kunnen we aanduiden of er nood is aan verbetering, ruimte is voor verbetering of dat een doel voldoende is.”

“We proberen één grote familie te zijn in onze school. Zo helpt de bovenbouw de onderbouw met bepaalde taken. We hebben bijvoorbeeld dieren op school. Als de ene klas er niet voor kan zorgen, pikken andere klassen dat werk op. We proberen echt een school te zijn waarbij iedereen zijn taak heeft, waarbij we elkaar helpen en ondersteunen wanneer dat nodig is en waarbij ook ouders sterk betrokken worden.”

Sarah is mama van twee zonen: Jasper zit in de bovenbouw en Joren in de middenbouw van ‘t Schooltje van Oppem. “We hebben wel een tijdje moeten wachten tot ze hier allebei terecht konden, maar ondertussen zouden we het niet meer anders willen”, zegt Sarah.

“Mijn oudste zoon Joren heeft twee leerstoornissen: dyslexie en dyscalculie. Toch is hij heel creatief. Zijn talenten liggen echt bij zang, musical, muziek en tekenen. Zijn passies kon hij in het gewoon onderwijs niet volgen, omdat ze daar veel minder aan bod kwamen.”

“Veel van zijn leeftijdsgenoten zijn bezig met voetbal of basketbal en daar kon hij geen aansluiting bij vinden. Tot een collega mij aanraadde om een methodeschool te overwegen. Zo kwam ik terecht in ‘t Schooltje van Oppem, op een boogscheut van mijn werk.”

Volledig scherm Joren in de onderbouw. © Sarah Casier

“Na een lange wachttijd kon Joren starten in het vierde leerjaar, in de bovenbouw. Dat was meteen een schot in de roos. In het begin vond hij het eventjes moeilijk wennen aan dat zelf inplannen, maar al snel waren de voordelen groter dan de nadelen. In het montessorionderwijs ligt de nadruk op zelfstandig werken en op de eigenheid van het kind”, aldus Sarah.

Quote Mijn zoon droomt ervan om kleuterlei­der te worden. Wanneer zijn eerste werktijd erop zit dan mag hij tijdens de tweede werktijd bij de kleuters gaan helpen. Sarah Casier

“Een groot voordeel van het montessorionderwijs is het materiaal waarmee ze werke: mijn kind kan zo veel beter de leerstof visualiseren. Een ander voordeel vind ik de ruimte voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Mijn kinderen staan op de speelplaats te beatboxen, iets wat ik in het klassieke onderwijs niet snel zie gebeuren. En als Joren een paar dagen school moet missen omdat hij meedoet met een musical, dan is dat helemaal niet erg.”

“Nog een mooi voorbeeld is het project dat ze met Joren zijn opgestart dit schooljaar. Mijn zoon droomt ervan om kleuterleider te worden. Daarom mag hij nu tijdens zijn tweede werktijd bij de kleuters gaan helpen. Hij krijgt daar een vaste klastaak. Sindsdien is hij echt gelukkig. Zijn andere taken verlopen veel vlotter en hij is echt een meerwaarde in de kleuterklas. De kleuterjuffen noemen hem zelfs meester Joren (lacht). Wij hebben onze kinderen echt zien openbloeien.”

Ben jij op zoek naar een montessorischool voor jouw kind?

Op dit moment zijn er in Vlaanderen 9 montessorischolen met enorm lange wachtlijsten. Contacteer vrijblijvend een school in jouw buurt en vraag een bezoek aan. Zo kun je beslissen of de school een goede keuze is voor jouw kind.

Welke alternatieve scholen bestaan er allemaal in Vlaanderen? Hoe werken ze en hoe verschillen ze van het reguliere onderwijs? Elke week onderzoekt onze redactie een school van de toekomst, zodat jij kan beslissen of je kind er thuishoort.

