3 kotstudenten tonen hun kamer: “Zet een afstotelijke lamp op een designtafeltje en je krijgt een wauweffect”

Fleur Soete (20), studeert sociologie in Gent: “Ik schuim met mijn ouders rommelmarkten af”

Volledig scherm Fleur zit op kot vlak bij de Vooruit in Gent. De rotan zetel is haar enige nieuwe meubelstuk. © Rebecca Fertinel

“Ik ben pas vanaf het tweede jaar op kot gegaan en heb deze kamer gevonden via kennissen. Ik had mijn zinnen al op de zolderruimte gezet, maar die was net verhuurd. In het gebouw was alleen deze kamer nog vrij. Wat een afknapper! De muren waren bruin geverfd en het tweepersoonsbed nam de helft van de ruimte in beslag, zodat het bijna claustrofobisch aanvoelde. Het badkamertje en de kitchenette trokken me uiteindelijk over de streep. Ik houd alles graag netjes en zou nooit een vuile wc kunnen delen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De gekleurde kratjes op het keukenrek kocht Fleur bij Zeeman. © Rebecca Fertinel

“Met de hulp van mijn ouders kreeg de kamer een grondige make-over. Mijn mama tekende een nieuwe indeling en samen met mijn papa heb ik een hele week gerenoveerd. De kotbaas gaf ons toestemming om de muren wit te schilderen. Het zag er meteen veel lichter uit. De meubels die hier stonden, zitten verborgen achter een doek op het valse plafond van het badkamertje. Mijn bureau staat nu op de plek waar het bed vroeger stond, zodat de kamer veel ruimer lijkt. Ik wilde vooral een gezellige kamer die een warm thuisgevoel uitstraalt. De liefde voor vintage en design kreeg ik mee van mijn ouders. Als kind schuimde ik mee rommelmarkten en designbeurzen af op zoek naar nostalgische schatten.”

(Lees verder onder de foto's.)

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

Volledig scherm Op de zolder thuis vond Fleur deze vintage poster van haar geboortedorp Nevele. Het grote formaat is geknipt om een witte muur op te vullen. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm De Kewlox-kast komt van Fleurs ouderlijke huis, net als het vintage Tomado-rekje boven haar bureau. Het groene schaaltje is van Vitra. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm Bijna alle spullen zijn tweedehands of kreeg Fleur van vrienden. © Rebecca Fertinel

“Bijna al mijn spullen zijn tweedehands of kreeg ik cadeau van familie en vrienden. Elk stuk heeft wel een verhaal. Hier en daar hangen nog wat reissouvenirs, zoals de bordeaux vlag uit Siena, een herinnering aan de Italiëreis met de zesdejaars. De posters boven mijn bureau bracht ik onlangs mee na bezoekjes aan Utrecht en Brussel. Mijn favoriete stuk is de rotan stoel uit de Casa, zowat het enige meubelstuk dat ik nieuw heb gekocht.”

“Dit jaar werk ik mijn masterproef af, misschien doe ik er daarna nog een jaartje bij. We zien wel. Ik zal mijn kot missen, maar met een beetje geluk kan mijn zus de kamer overnemen. Ze zit nu in het zesde middelbaar en droomt er ook van om op kot te gaan in Gent.”

Maarten Luyckx (22) gaat architectuur studeren aan de UHasselt: “Mijn kot hou ik clean en strak”

Volledig scherm Maarten, die in Hasselt gaat studeren, wil een cleane en strakke kamer. © Rebecca Fertinel

“Ik was op zoek naar een kot in een uniek pand en botste zo op Perron 21, een nieuwe residentie van Topkot, ondergebracht in de voormalige kantoren van het ACV. Er is een lift en elke verdieping heeft een gemeenschappelijke loungeruimte, heel atypisch voor een studentenhuis. Vanop de vierde verdieping heb je een mooi uitzicht over de stad en het station ligt hier rechttegenover. Met de bus is het maar tien minuten rijden tot aan de campus van de UHasselt in Diepenbeek.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het bankje komt van Leen Bakker, de lakens op zijn bed van Hema, de kadertjes tegen de muur van Big Bazar. Zijn hack: combineer één duur stuk met heel veel goedkope spullen, en alles ziet er duur uit. © Rebecca Fertinel

“Na vier jaar geneeskunde begin ik volgende week aan de opleiding architectuur. Ik was altijd van plan om neurologie als medische specialisatie te kiezen, maar toen bij mijn mama twee jaar geleden een hersentumor werd vastgesteld, nam mijn leven een radicale wending. Haar gezondheid is momenteel stabiel, maar de situatie zette me wel aan het denken. Ik was te creatief voor geneeskunde en besloot mijn droom waar te maken: architect worden. Ik ben best ambitieus en zie een internationale carrière voor me, het liefst ergens ver weg. De futuristische architectuur van Hongkong spreekt mij enorm aan.”

(Lees verder onder de foto's.)

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

Volledig scherm De grootste investering in dit kot: een kaars van Acqua di Parma, die 60 euro kostte. Al de rest komt van rommelmarkten en de kringwinkel. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm Maarten streeft naar een minimalistische stijl die rust en sereniteit uitstraalt. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm Maarten voelt sympathie voor afdankertjes. Zijn vrienden lachen weleens als hij weer eens thuiskomt met iets dat niemand anders wil. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

“Op mijn kot houd ik het graag clean en strak. Er moeten alleen nog hangplantjes aan het plafond komen en ik mis nog boekenplanken, maar ik voel me hier wel al helemaal thuis. Ik kan goed alleen zijn, mijn kot is mijn coconnetje. Ik streef dan wel naar een minimalistische stijl die rust en sereniteit uitstraalt, maar het mag ook een beetje clashen. Orde in de chaos is misschien de beste omschrijving. Ik vind maar zelden iets lelijk, heel wabi sabi. Zet een afstotelijke lamp op een designtafeltje en je krijgt een wauweffect.”

“Een mooi interieur hoeft trouwens geen fortuin te kosten. De beste hack: combineer één duurder object met alleen maar goedkope spullen en alles ziet er duur uit. Mijn kamer is een verlengstuk van mijn persoonlijkheid, maar een eigen stijl ontwikkelen blijft een work in progress. Nu ligt alles er misschien nog kraaknet bij, maar wacht tot ik binnenkort maquettes moet maken.”

Armelle Schiltz (22) studeert productontwikkeling in Antwerpen: “Mijn bureau maakte ik van een oude kist”

Volledig scherm Armelle ‘woont’ al vijf jaar in hetzelfde kot, met zicht op het Antwerpse Theaterplein. © Rebecca Fertinel

“Op mijn kot staat niets van Ikea. Alles is gerecupereerd, gekregen of zelfgemaakt, enkel mijn kamerplanten komen uit de Aldi. Ik snuister veel liever rond op rommelmarkten en ben verslaafd aan de kringwinkel. Mijn grootste probleem is dat ik overal leuke vondsten zie, maar geen plaats heb om ze te zetten.”

“De voorliefde voor mooie meubels heb ik meegekregen van thuis. Ik kom uit een artistieke familie, mijn grootvader was architect, mijn mama is fotograaf. Ik heb een zwak voor meubels met een bijzonder verhaal. Zo kon ik het bed van mijn nicht overkopen. Ze heeft het zelf ontworpen en samen met mijn oom gemaakt. Door de schuine achterzijde lijkt het wat ingezakt, wat altijd grappige reacties uitlokt. Mijn bureau heb ik gemaakt van een oude kist, de pootjes kreeg ik van een kotgenoot. De landkaart boven mijn bed is dan weer een souvenir van de wereldjamboree van 2019 in West Virginia. Scouts van over de hele wereld verzamelden op een gigantisch terrein, elk land moest een eigen huisstijl ontwikkelen om zich voor te stellen. De Belgische delegatie had Kuifje als mascotte gekozen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Rebecca Fertinel

Volledig scherm De lamp van houtfineer, die Armelle in haar eerste jaar zelf maakte, is haar grootste pronkstuk, hoewel hij zijn beste tijd gehad heeft en bij elkaar gehouden wordt met plakband en koordjes. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm De matras was te klein voor het kader van haar bed, daarom vulde ze de spleet op met antieke wijnkisten van haar grootouders. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm Creativiteit werd door Armelles ouders enorm gestimuleerd, daarom kreeg ze geen budget voor de inrichting van haar kot. Alles is gerecupereerd, gekregen of zelfgemaakt. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm Het bed met de ‘ingezakte’ achterzijde is een ontwerp van Armelles nicht Trijn, die ook tweedehandsmeubels pimpt. © Rebecca Fertinel

Volledig scherm De massieve houten kast vonden Amelles ouders 25 jaar geleden op straat. Het was zeulen om hem hier boven te krijgen. © Rebecca Fertinel

“Productontwikkeling is een pittige studie, maar ik kan er al mijn creativiteit in kwijt. Het is volgens mij ook de beste richting om snel vrienden te maken. Samen ideeën uitwisselen en nachten doorwerken aan een gezamenlijk project schept een band. Het dringt nog niet echt door dat dit mijn laatste jaar op kot is. Ik heb veel fijne herinneringen aan deze plek, maar ik ben wel klaar voor de volgende stap. Dankzij mijn stage bij fietshelmproducent Lazer Sport weet ik nu zeker welke richting ik uit wil: duurzame en innovatieve producten voor de wielersport ontwikkelen.”

Lees ook: