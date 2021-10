3 kinderen over Squid Game: “Als ik schrik had gekregen, was ik naar mama gegaan." Zo bescherm je je kind tegen televisiegeweld volgens mediapedagoog

In China krijgen jongeren 3 uur gametijd per week. Goed idee of kan het anders? Versla­vings­ex­pert legt uit

In China gelden nieuwe regels rond gamegebruik voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Niet meer dan drie uur per week, en alleen in het weekend. De regels kwamen er uit bezorgdheid over gameverslaving. Maar is dat wel zo’n slim idee, en kan je het op een zachtere manier aanpakken? Klinisch psycholoog Paul Van Deun deelt een handig stappenplan om je kind te ondersteunen met schermtijd. “Als een kind uren zit te gamen, vinden ouders dat vreselijk. Nochtans is het spel belangrijk voor je tiener.”

1 september