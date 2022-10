3 experts over wat alcohol doet met lever, huid en psyche. “Jongeren worden dommer door overmatig drinken”

Redactrice Marie drinkt veel nu de horeca weer open is. Ze interviewt een detoxcoach: “Je hebt als drinker geen besef van de voordelen van een alcohol­vrij leven”

Nu we opnieuw op café mogen, genieten we - letterlijk - met volle teugen. Maar daar schuilt meer gevaar in dan we denken, of aan onszelf willen toegeven, zegt detoxcoach Jacqueline Van Lieshout. Vijf jaar geleden stopte ze met drinken en ze schreef er een bestseller over, getiteld ‘Ontwijnen’. Prediken wil ze niet, wel is het haar missie om mensen te informeren over de voordelen van een alcoholvrij leven. “Pas toen ik een aantal maanden gestopt was met drinken, besefte ik dat ik me in de business class van het leven bevond.” Redactrice Marie stelt haar de vragen waarmee ze zelf worstelt.

