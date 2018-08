3 eenvoudige trucjes die je vandaag nog kan toepassen om meer van je leven te houden Nele Annemans

24 augustus 2018

11u05

Bron: Byrdie 0 Nina Hou jij van je leven? Een moeilijke vraag om te beantwoorden, we weten het. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat slechts een op de drie gelukkig is met zijn leven. En - uiteraard - is het prima om eens een baaldag te hebben, zeker als je urenlang in de file stond, geen parkeerplaats vond bij de supermarkt en nog voorbijgestoken werd aan de kassa. Toch kan je ook makkelijk geluk vinden in de kleine dingen. Deze drie tips helpen je vandaag nog om meer van je leven te leren houden.

1. Leef in het nu

Het is makkelijk om in negatieve gedachte verstrikt te raken als je voortdurend denkt hoe je leven er zou uitzien mocht je x, y of z zijn. Maar als je je altijd focust op andermans leven of op wat er morgen staat te gebeuren, mis je de schoonheid van je eigen leven en wat er vandaag gebeurt. Als je favoriete liedje door de boxen van de radio galmt terwijl je je aan het klaarmaken bent of naar het werk aan rijden bent, geniet er dan van. Het kost je amper enkele seconden, maar je zal dat moment koesteren. Het kan je enige hoogtepunt van je ochtend zijn, of het kan het begin zijn van zovele leuke momenten die dag. Waar het allemaal om draait is dat je jezelf de kans moet geven om de hoogtepunten te zien. En neem het van ons aan: het werkt!

2. Praat niet negatief tegen jezelf

Een groot deel van zelfzorg heeft te maken met je interne dialoog. Je gedachten zijn immers verbonden met hoe je je voelt en hoe je je voelt is verbonden met wat je doet. Positieve gedachten zullen een positieve cyclus veroorzaken. Als je innerlijke stem negatief is, is het onwaarschijnlijk dat je de doelen die je jezelf stelde zal halen. Zeg je voortdurend tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent, zullen je dromen alsmaar minder verwezenlijkbaar worden. Hoog tijd om je gedachten om te zetten en volgende mantra's te citeren:

Ik ben goed genoeg

Ik ben capabel

Ik verdien het

Mensen die zichzelf positief aanmoedigen leven immers vaak langer, hebben een beter immuunsysteem, kunnen beter omgaan met stress en hebben een betere fysieke gezondheid.

3. Zweet je gelukkig

We weten allemaal dat lichaamsbeweging endorfines vrijgeeft die ons gelukkig maken, maar vaak zien we sporten als een taak. Een hekel aan fitnessen? Probeer dan eens een Zumba- of yogales. Ook trampolinespringen en klimmen zijn amusante alternatieven. Nog leuker: zet elke dag kwartiertje je favoriete muziek (Hello Tina Turner, ABBA en Beyoncé!) op en maak je woonkamer onveilig met je dansmoves. Volgens verschillende psychologen kan een kwartiertje sporten je dag al helemaal goed maken.