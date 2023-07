27 miljard (!) views voor ‘#cleantok’: sociale media is bezeten door schoonmaken. 12 gehypete producten

Glamoureus is het verre van. En toch is schoonmaken momenteel hip op sociale media. Miljoenen mensen delen er de beste tips, tricks en spullen om je huis tot in de vuilste hoekjes te reinigen. En sommige poetsproducten groeien zo uit tot ware hypes. De allerbeste ontvetter. Of hét product voor witte sneakers. Dit zijn de twaalf populairste.

Vroeger was het een onprettig karwei in het weekend. Nu is het plots een ontspannende en zelfs plezante bezigheid. Of toch als je sociale media gelooft. ‘Cleanfluencers’ — ja, dat bestaat — delen er tegenwoordig talloze handige poetshacks. De video’s zijn zo populair dat ze zelfs een eigen hashtag hebben, #cleantok. Die vergaarde intussen al zo’n 26,9 miljard (!) views op de videoapp TikTok.

En wat blijkt? In de filmpjes komen vaak dezelfde poetsproducten terug. Omdat ze echt goed werken of lekker handig en leuk in gebruik zijn. En wie wil er nu niet meer plezier uit het schoonmaken halen? Misschien zorgt een van deze twaalf gehypete producten daar wel voor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waarschijnlijk een van de populairste producten op #cleantok is de Scrub Daddy, met maar liefst 3,4 miljard views op TikTok. De unieke sponsjes met een smiley zien er schattig uit, maar ze hebben vooral één zeer belangrijke functie: vuil supersnel weghalen zonder krassen achter te laten.

Je maakt de spons volgens de filmpjes op ‘cleantok’ ook makkelijk schoon met wat warm water en je kan ’m in de vaatwasser steken. Voor de lol bestaat er natuurlijk ook een vrouwelijke versie, de Scrub Mommy. Je haalt ze bij de Wibra voor slechts 3,49 euro.

De recentste toevoeging aan het gamma van het merk is trouwens ook erg geliefd: de Scrub Daddy Damp Duster. Volgens een aantal gebruikers raakt die snel uitverkocht, dus wie ’m wil, moet hollen naar de winkel. Bij ons is dat de Wibra: daar kost hij 4,49 euro en komt hij in drie vrolijke pastelkleuren. De spons zou uitstekend zijn voor stof te verwijderen, ook op rolluiken, ventilatieopeningen of andere moeilijk bereikbare plekken.

@vanesamaro91 You sold the damp duster 3 times already. But it’s finally back in stock… so run 🏃🏻‍♀️ @scrubdaddy ♬ Stories 2 - Danilo Stankovic Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een ander baanbrekend product lijkt de roze reinigingspasta genaamd The Pink Stuff. Het zou zelfs de moeilijkste vlekken wegkrijgen en dat op vrijwel elk oppervlak. In combinatie met de Scrub Daddy is het resultaat zelfs ‘verbluffend’, volgens de fans.

Video’s met het product in actie zijn al meer dan 883 miljoen keer bekeken. Je haalt de schoonmaakpasta bij ons voor amper 3 euro bij de Wibra. Andere producten van The Pink Stuff scoren ook op TikTok, waaronder roze schuim voor het toilet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niets zo vies als het toilet kuisen, maar wat heerlijk als hij proper én fris is. Heerlijk genoeg om op TikTok zowaar een eigen hashtag te krijgen: #toilettok, met meer dan 684 miljoen views. Maar geen flessen in de vorm van een eend te bespeuren.

Tegenwoordig komt schoonmaakmiddel voor een wc in léúke kleuren en vormen. En vooral de geltabletten in de vorm van bloemen zijn een hype. Je drukt ze makkelijk als een stempel op de wand van het toilet: ze ruiken lekker én ogen mooi. Bij ons bestel je ze voor iets meer dan 15 euro op fruugo.be, nu voor 8,95 euro.

#cleantok #cleaningtiktok #cleanwithme #toiletclean #cleanwithkayleigh #satisfyingcleans #tiktokmademebuyit #tiktokfinds #cleaningmotivation ♬ cola @cleanwith_kayleigh cute toilet flower stamp 🌸🌼🚽 smell lush! #toilettok Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De schoonmaakproducten van Cif klinken ons allemaal bekend in de oren. Maar de verkoop van de golden oldie kende recent een ongelofelijke stijging. Waarom? Talloze TikTok-video’s tonen hoe je je sneakers met Cif weer spierwit krijgt. Crocs ook.

Intussen is de hashtag #Cif al meer dan 550 miljoen keer bekeken op het platform. Het product komt traditioneel in de kleuren wit en geel, maar voor de Barbie-fans is er tegenwoordig ook een roze Cif. Je haalt ze voor 1,69 euro in huis bij de Wibra.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je bureau kan veel kruimels herbergen als je graag achter je pc snackt. Wie beter dan de cleanfluencers op TikTok om daar de perfecte remedie voor te vinden. Enter: de mini-bureaustofzuiger van Odistar met zo’n 51,1 miljoen views op de app.

Hij is compact, schattig, komt in toffe kleuren en zuigt in een mum van tijd al het vuil van je bureau. Daarbij is hij ook niet al te duur. Je koopt de ministofzuiger voor 16 euro bij Amazon of voor zo’n 20 euro bij Bol.com.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie gebruikt nog een emmer water en een dweil? Oldskool. Dankzij de Wetjet van Swiffer is de vloer dweilen een pak makkelijker, zeggen de fans. Want die is een aftrekker, emmer en dweil ineen. Het product heeft bijna 50 miljoen views op TikTok en lijkt extra handig met kleine kinderen en huisdieren in huis.

Voor de gehele Swiffer Wetjet-set betaal je net geen 35 euro op Bol.com, nu 22,75 euro. Later kan je het bijhorende poetsproduct en de doekjes bijvullen, elk voor zo’n 6 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een kat of hond in huis? Dan weet je hoeveel haar zij achterlaten. Op je zetel, tapijt, beddengoed en kleren. Daarom kan de tool van het merk Chom Chom op erg veel liefde rekenen. De video’s over de roller vergaren rond de 27 miljoen views en wij kunnen ons inbeelden waarom.

De kleinood verwijdert onmiddellijk katten- en hondenharen die achterbleven op eender welk materiaal. En je scoort hem voor amper 10 euro bij Bol.com.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Afwassen is zo’n vervelend taakje. Dus what’s not to love als iets het karwei makkelijk maakt. Een video van gebruiker @toponlinefinds over een zeep-en-sponshouder in één is dan ook al meer dan 24 miljoen keer bekeken. Met een druk op de knop verdeel je de nodige hoeveelheid afwasmiddel op je spons, zonder er een knoeiboel van te maken.

Je vindt het ding voor 20 euro bij Bol.com. Voor wie graag afwast met een borstel, bestaat ook zo’n exemplaar. En voor amper 2 euro in de Hema is hij van jou.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een boze vrouw die sneller dan jou de magnetron schoonmaakt. Nee, het is niet je moeder. Wel de ‘Angry Mom’. Je vult de pop in de vorm van een boos vrouwtje met water en azijn (of citroensap) en zet haar vijf tot zeven minuten in de magnetron. Daarna zou vlekken en etensresten wegvegen een fluitje van een cent zijn.

Video’s met de pop zijn intussen al zo’n 17,2 miljoen keer bekeken. Je bestelt de Angry Mom voor net geen 10 euro bij Amazon of voor amper 3 euro bij SHEIN.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het woord ‘Dasty’ klinkt cleanfluencers als muziek in de oren. Het poetsmiddel is naar verluidt al een tijd een goed bewaard geheim onder professionele schoonmakers, maar nu het 12, 8 miljoen views vergaarde op TikTok, is het geen geheim meer.

Dasty zou ontvetten als de beste, of dat nu je oven, friteuse of een vette plek op je kledij is. Wie propere sneakers wil, zou ook met de spray aan de slag kunnen. Je kan de producten halen in de Wibra, waar de prijzen variëren tussen de 1 en de 5 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niets zo levensnoodzakelijk als witte sneakers, zo blijkt. Daarom doet ook de Ultra White schoenverzorging van Hema de ronde op sociale media. In onze contreien toch. Of het echt werkt? Dat zie je in de video hieronder. Zelf uittesten kan natuurlijk ook. Het product kost 5 euro, maar is momenteel verkrijgbaar voor 3 euro in de Hema.

#hema ♬ Originalton - ☦︎︎ @thirzahh Ik heb de tip van @robinredbird_ gebruikt, aanrader 🥳 #tip Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

TikTok-gebruikers zijn al een tijdje vol lof over Zweedse vaatdoekjes. Zo heeft de hashtag #swedishdishcloth zo’n 11,3 miljoen views. Ook op Amazon krijgen de milieuvriendelijke doeken erg goede reviews. Ze zijn blijkbaar heel absorberend en bovendien duurzaam. Het merk Wild & Stone heeft er, maar zij zijn niet de enige.

Het is de bedoeling dat je ze elke keer gebruikt wanneer je naar een keukenrol zou grijpen. Om ze proper te maken gooi je ze gewoon in de wasmachine of de vaatwasser. Je koopt ze voor amper 9 euro bij Amazon.

Lees ook: