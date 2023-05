224 miljoen clicks op sociale media voor deze ‘vergeten’ generatie: voel jij je ook een ‘zillennial’?

Eerst hadden we de babyboomers, daarna kwamen de millennials en Gen-Z. Maar wat als je het gevoel hebt dat je daar tussenin valt? Dat je bij geen enkele groep thuishoort? Dat kan, want er gaan meer stemmen op dat er nog een extra, vergeten generatie is: de zillennials.

Volgens de Van Dale is een generatie ‘een groep van mensen die ongeveer gelijktijdig geboren zijn’. We hebben de babyboomers (1945 - 1960), gevolgd door de groep die we vaak over het hoofd zien: generatie X (1960 - 1980). Daarna komen de millennials (1980 - 1995) en tot slot Gen-Z of de zoomers (vanaf 1996).

Onze NINA-redactie bestaat voor een groot deel uit millennials. In theorie, that is. In de praktijk is niet iedereen het daarmee eens. Collega Marie werd middenin de nineties geboren. “Ik ben op de valreep een millennial, maar voel me meer Gen-Z”, zegt ze.

Wat zijn zillennials?

Marie is zeker niet de enige. Een snelle search op Google leert dat veel leeftijdsgenoten van Marie haar gevoelens delen. Ook op sociale media beginnen steeds meer jonge mensen te delen dat ze zich noch millennial, noch Gen Z voelen. En daar is een logische verklaring voor. Steeds vaker klinkt dat er een extra verdeling nodig is, een microgeneratie die er als het ware tussen valt.

Het gaat over de zillennials of ‘zennials’, een mengelmoes van millennials en zoomers. Volgens online woordenboek Urban Dictionary gaat het om mensen die geboren zijn tussen 1993 en 1998.

Je kan je afvragen of het nodig is om deze extra onderverdeling in het leven te roepen, maar eigenlijk is het best logisch. Zillennials laveren tussen de nineties en noughties en zijn opgegroeid net tijdens de overgang van de analoge naar de digitale wereld.

Met andere woorden: het gaat over de mensen die zich tussen de kloof van millennials en zoomers bevinden. Die de hetze rond Friends of Harry Potter niet begrijpen (typisch millennials) maar evengoed zweren bij TikTok (typisch Gen-Z). En zij die opgegroeid zijn met smartphones op school.

Al miljoenen views op sociaal medium TikTok

De term zillennials werd voor het eerst gebruikt door journaliste Emily Warna in een artikel op het blogplatform Medium. Zij maakte zich druk in de nogal rigide en “onfaire” generatieverdeling. “Heb je soms het gevoel dat je totaal niet thuishoort bij de millennials of de zoomers? Dan ben je zeker niet de enige. Ik heb dat gevoel ook en mijn vrienden ook. En ik gok dat het geldt voor de meeste kids die zijn opgegroeid in de nineties.”

Intussen zijn meer mensen de term beginnen te gebruiken en leidt het begrip al een eigen leven op sociale media als Twitter. Op TikTok verzamelde de hashtag #zillennial zelfs al meer dan 224 miljoen views. Herkenbaar? Onze collega Marie zegt alvast van wel.

