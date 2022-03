21.000 euro voor een trouwfeest en Ed Sheeran als openingsdans: dit zijn de trouwtrends van 2022

De coronacrisis heeft roet gegooid in heel wat zaken, buiten de liefde. Al was het bezegelen ervan in de voorbije twee jaar wel moeilijk. Nu het leven zonder beperkingen nabij is en iedereen weer volop aan het (her)plannen slaat, nam online trouwplatform House of Weddings de grootste trends in het Belgische huwelijksland onder de loep.

Hoewel sommigen misschien zouden denken dat trouwen passé is, treden er elk jaar zo’n 40.000 koppels in het huwelijksbootje. Online trouwplatform House of Weddings peilde met haar ‘Nationale Huwelijksenquête’ naar de actuele trouwplannen of recente huwelijken van Belgische koppels. En het lijkt erop dat sommige aspecten van het trouwfeest even traditioneel blijven als het concept van het huwelijk zelf. Anderen vliegen stilletjes aan de deur uit en maken plaats voor nieuwe clichés.

Op de knie of niet?

Anno 2022 is het meer dan normaal om de partner van je leven te leren kennen op een datingsite of app. Dat blijkt ook uit bevraging van House Of Weddings. Maar liefst 1 op 5 (bijna) getrouwde koppels leerde elkaar kennen via een app of online platform. Dat is goed nieuws voor al wie door de Tinder Swindler vreest opgelicht te worden in plaats van de liefde te vinden.

De tradities rond verlovingen blijven daarentegen wel klassiek: net iets minder dan de helft vraagt nog steeds netjes de zegen van zijn/haar schoonouders voor ze op de knie gaan bij hun geliefde. Want ook dat gebeurt, letterlijk, nog in 80 procent van de huwelijksaanzoeken. Het lijkt er ook op dat de meesten wachten op goedkeuring van hun kinderen: een derde van de koppels die in het huwelijksbootje stap(p)(t)en dit jaar had al kinderen.

Perfect

Op het huwelijksfeest zelf gaan de zaken er wat losser aan toe. Zo blijkt uit de bevraging dat trouwen in een strak kostuum en een spierwitte jurk steeds vaker plaats maakt voor ‘bohemien chic’: een feest in het midden van de natuur, met zomerse outfits en lichtjesslingers. De openingsdans blijft echter wel een vaste waarde. En wie dacht dat het nummer ‘Perfect’ van Ed Sheeran origineel was, denkt beter even opnieuw. Het blijkt hét populairste nummer voor een openingsdans, gevolgd door ‘Thinking out loud’, een ander nummer van de Britse singer-songwriter.

Wat kost dat?

De hamvraag voor wie nog in het huwelijksbootje moet stappen: wat mag zo’n trouwfeest kosten? Een flinke duit, blijkbaar. Het gemiddelde budget voor een trouw wordt namelijk geschat op 21.339 euro. Een klein aandeel van de bevraagden heeft zelfs tussen de 50.000 en 100.000 euro betaald voor de unieke dag. Dat is nog buiten de jurk gerekend: 24 procent van de bevraagden geeft aan zo’n 2000 euro betaald te hebben voor het (witte) kleed. Wij zijn alvast benieuwd hoe huwelijken in de komende jaren zullen evolueren.

