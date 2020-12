2021 wordt het jaar van de gezonde teint. “Make-up in de traditionele zin van het woord heeft afgedaan”

Onder het motto ‘liever lui dan mooi’ latten we de lipstick massaal links liggen, en smeren we hoogstens wat concealer als die videomeeting echt onvermijdelijk is. Corona heeft ons beautyritueel grondig door elkaar geschud, vertelt ook make-up artist Michel Coulombe. Zelf zit hij al 24 jaar in de beauty-industrie, waarvan 18 voor Laura Mercier. Een industrie die hij de laatste maanden met de eigen ogen zag veranderen.

“De lockdown was niet alleen een moment waarop we plots meer op onszelf waren aangewezen, het was ook een moment van introspectie. Het is heel normaal om in zo’n periode wat kritischer naar je eigen gewoontes te kijken. En velen onder ons kwamen tot dezelfde conclusie: misschien nemen we niet genoeg tijd voor onszelf.” Geen wonder dat de meditatie- en yogafilmpjes plots boomden qua kijkcijfers. En precies hetzelfde gebeurden in de beautywereld, vertelt Coulombe. “We geven onze huid de ruimte om te ademen. We dragen minder make-up, maar aan de verkoopcijfers van skincare en home spa-producten te zien, nemen we meer dan ooit de tijd om onze huid te pamperen.”

Quote Die natuurlij­ke glow die we allemaal met highligh­ter proberen te ‘faken', heb je gewoon vanzelf. Michel Coulombe

Alle focus op de huid

Voor 2021 zal de focus dan ook vooral op de teint liggen, verklapt de visagist. “Als de huid gezond is, heb je ook gewoon minder make-up nodig. Die natuurlijke glow die we allemaal met highlighter proberen te ‘faken', heb je dan gewoon vanzelf. (lacht).” Die evolutie zal zich doorzetten naar make-up in de vorm van hybride producten. “Make-up in de traditionele zin van het woord heeft afgedaan. We zijn op zoek naar multifunctionele producten die enerzijds een dun filterlaagje over de huid leggen of een mooie kleurwaas op de ogen of lippen, maar daarnaast ook verrijkt is met verzorgende ingrediënten. Op die manier sla je twee vliegen in één klap: je beschermt en verbetert je huid, én je ziet er net dat tikje frisser uit.”

Welke producten we volgens Coulombe zeker in huis moeten hebben?

1. Verzorgende gezichtsolie

“Nu we op dagelijkse basis een mondkapje dragen, krijgt onze huid veel te verduren. Een verzorgende olie hydrateert de huid en is zacht genoeg voor geïrriteerde plekjes.”

Pixi, Rose Oil Blend, 29 euro bij Cultbeauty

Laura Mercier, Nourishing Rose Oil, 71 euro bij Parfuma

2. Blush

“Een vrolijk kleurtje op de wangen brengt niet alleen leven in je gelaat, maar zorgt er bovendien voor dat ook je ogen meer spreken.”

Nars, Blush, 32 euro bij narscosmetics.be

Daniel Sandler, Watercolour Liquid Blush, 20,95 euro bij Zalando

3.Oplichtende oogcrème

“Doordat we continu binnen naar een computerscherm turen, raken onze ogen vermoeid en worden donkere kringen en wallen geaccentueerd. Een oplichtende oogcrème verzorgt de oogcontour en geeft een frisse blik.

Shiseido Waso, Eye Opening Essence, 34,50 euro bij ICI PARIS XL

Filorga, Oxygen-Glow Oogverzorging, 30,90 bij de (online) apotheek

4. Getinte dagcrème

“Een getinte dagcrème heeft als voordeel dat het de huid verzorgt, heel subtiel egaliseert én je huid beschermt met een zonnefactor. En corona of geen corona, een dagcrème smeer je toch!”

NYX Professional Makeup, Bare With Me Tinted Skin Veil, 10,40 euro bij Di

Laura Mercier, Tinted Moisturizer, 49 euro bij De Bijenkorf