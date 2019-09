20% van de Belgen koopt elke week iets online

Redactie

05 september 2019

06u16 0 NINA Eén op de vijf Belgen koopt elke week iets via internet. Vorig jaar gold dat voor maar 14%. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van Safeshops.be.

Volgens de Belgische vereniging van onlinewinkels wijst de forse stijging onder meer op een groeiend vertrouwen. De traditionele categorieën - kleding, vliegtuigtickets, hotelovernachtingen... - blijven goed scoren, maar ook minder klassieke segmenten zoals huis- en tuinaccessoires, farmaceutische producten en voeding zitten in de lift. De Vlaming shopt het vaakst via Bol.com, in Wallonië is Amazon de nummer één. Op nationaal niveau scoort 2dehands.be het best op vlak van vertrouwen en ervaring. De meeste kopers (73%) bestellen online via de pc, maar intussen doet 37% dat (ook) via de smartphone en 21% de tablet.