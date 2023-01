20 miljoen mensen zijn fan: met dit simpel keukentrucje krijg je een prachtige bos krullen

Krullenkopjes weten hoe moeilijk het is om hun haren in de juiste plooi te krijgen. En ook mensen met steil haar dromen van meer volume en meer waves . Het geheim? Dat vind je blijkbaar in de keuken. Meer dan twintig miljoen mensen zijn intussen in de ban van het poepsimpele trucje.

Van nonchalante beach waves tot glamoureuze golven: krullend haar is prachtig. Maar jammer genoeg is het niet evident om tot een mooi resultaat te komen. Want één: krullen zijn moeilijk in vorm te krijgen. En twee: mensen met sluik haar moeten een stijl- of krultang gebruiken, en dat vraagt toch wat handigheid.

Voor mensen met twee linkerhanden (of weinig tijd) bestaat er nochtans een poepsimpele oplossing. De Amerikaanse Liz Fox Roseberry bedacht een trucje. Ze deelde een filmpje op de app TikTok en dat werd al meer dan 20 miljoen keer bekeken. “Ik zie zelf het verschil niet meer tussen gek of geniaal”, schreef ze er zelf al grappend bij.

Gemakkelijk en het kost je helemaal niks

Concreet gebruikt ze een metalen zeef: ze vangt haar natte haren op in het vergiet en gebruikt een haardroger om haar lokken te drogen. That’s it. Zoals we al zeiden: makkelijker kan bijna niet. En het is ook nog eens supergoedkoop, want je hebt geen extra tools nodig.

Intussen hebben duizenden mensen gereageerd op de video van Roseberry. De consensus is duidelijk: iedereen is verbaasd. “Amai, dit is een gamechanger”, laat iemand dolenthousiast weten. Verschillende TikTokkers beloven ook dat ze het trucje zullen uittesten. Slechts een paar mensen hebben een kritische noot. Ze vrezen dat een metalen zeef té hard zal opwarmen als je erop blaast met een haardroger, wat slecht is voor je haren. Roseberry stelt meteen gerust: zolang je de droger op de koudste stand zet, is het geen probleem.

Quote Voor volume is een goede verstevi­ging zoals een mousse of lotion vaak voldoende. Kapper Stijn Pellegrips

Het trucje van Roseberry kan werken, zeggen experts, omdat het vergiet de warmte gelijkmatig verdeeld over de krullen, waardoor de veerkrachtige structuur van krullen intact blijft. Wie zich vragen stelt bij de hygiëne, kan natuurlijk een gewone föhn met diffuser gebruiken.

Volledig scherm Rechts: kapper Stijn Pellegrims. © Getty Images / rv

Heb je fijn haar dat (loodrecht) naar beneden wijst en wil je meer leven in de brouwerij? Dan geeft kapper Stijn Pellegrims van kapsalon Mo’na nog enkele extra tips. “Kies bij de kapper voor een kapsel dat korter valt. Dan is het minder aan de zwaartekracht onderhevig en springen de puntjes vanzelf op. Een snit met verschillende lengtes, zoals een shag of een verknipte bob en lob, geven instant textuur.”

“Eenmaal thuis is een goede versteviging zoals een mousse of lotion vaak voldoende voor volume. Breng aan op handdoekdroog haar en blaas je lokken ondersteboven droog.” En zorg dat er altijd droogshampoo in je badkamer staat. Het maakt het haar dikker, waardoor het meer op elkaar gaat liggen. Zo creëer je instant volume. Bovendien houden de krullen en hun textuur langer. “In de herfst en winter hebben we een hoge luchtvochtigheid. Dat lijkt onschuldig, ware het niet dat je haar dat omgevingsvocht opslorpt waardoor je kapsel zijn natuurlijke vorm weer aanneemt. Lees: coupe futloos. Droogshampoo voorkomt dit, waardoor je kapsel langer mooi blijft.”

