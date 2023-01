20, 30, 40, 50 of ouder: experts tippen de beste sport per leeftijd. “Nu ben je gevoeliger voor oude blessures”

Bedrijven discrimine­ren het meest op leeftijd. Expert: “Hoe ouder, hoe meer incompe­tent? Onzin”

Op de Europese arbeidsmarkt wordt het vaakst gediscrimineerd op leeftijd, toont een nieuwe studie. Cru gezegd: een 50-plusser is afgeschreven. Het is máár één voorbeeld van ‘ageism’, dat nog alom aanwezig is in onze samenleving. Ook experte Ashton Applewhite ergert zich dood aan de vooroordelen over ouderen. Ze leert ons een ander, correct beeld aan. “Een negatieve kijk op ouder worden kan je leven met 7,5 jaar verkorten.”

15:04