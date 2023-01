20, 30, 40, 50 of ouder: experts tippen de beste sport per leeftijd. “Deze oefeningen verbeteren je metabolisme”

20, 30, 40 of 50+: arts tipt de beste huidverzor­ging per leeftijd. “Rimpels kan je verminde­ren met de juiste ingrediën­ten”

Acne op je dertigste, de eerste rimpels rond je veertigste of volumeverlies als je vijftig bent: hoe jong we ons ook voelen, onze huid vertelt soms een ander verhaal. Net daarom is het zo belangrijk om je skincare daarop aan te passen, zegt onderzoeksarts Jetske Ultee. Ze legt uit welke producten essentieel zijn voor elke leeftijd én verklapt de ideale timing om preventief zonnebescherming of anti-aging te smeren. “Een donkere huid bevat meer pigment en is beter beschermd.”

