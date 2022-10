20.000 vrouwen in de bouw: Greet (46) en Kimberley (27) snappen waarom. “Zo fijn om met die mannen te werken”

De bouwsector kampt nog altijd met een van de grootste personeelstekorten van alle sectoren. Jammer, vinden Greet en Kimberley, gelukkig zijn zij als vrouwen stilaan niet meer zo zeldzaam in hun wereld. De één rolde toevallig de sector in als dakwerker, de ander droomt al van kinds af aan van de bouw en verft nu. “Mannen willen zich precies meer bewijzen wanneer er een vrouw op de werf is.”

Greet Smets (46): “Het liefst leg ik zes hoog een plat dak aan”

De carrièreswitch die Greet maakte, kon moeilijk groter. Want ze ging van bankdirecteur naar dakwerker. Eerst liet ze met haar zakelijk vernuft het bedrijf efficiënter werken, later verhoogde ze met haar vrouwelijke touch de werkvreugde, en uiteindelijk kroop ze zelf het dak op.

“Het is door mijn man te leren kennen dat ik in de bouw belandde. Ik kocht me in zijn zaak in, zonder meteen de bedoeling te hebben om er zelf aan de slag te gaan. Maar de zaak bleef groeien en Ernesto holde van de ene werf naar de andere. Op een bepaald moment had hij 2.000 mails en 560 sms’en die op een antwoord wachtten. Zijn administratie was een puinhoop, omdat hij er geen tijd voor had. Zo kon het niet verder en daarom ­besliste ik om orde op zaken te stellen. Zodra dat gebeurd was, wilde ik meer verantwoordelijkheid, zoals ik ook vroeger gewend was.”

Soms nemen voorbijgangers een foto wanneer ze Greet op het dak zien

“Ik maakte me lid van de Bouwunie en volgde zowat elke cursus die er te volgen was. Omdat ik alle theorie die ik er opdeed in de praktijk wilde omzetten, begon ik mee de baan op te gaan. Ik startte met het installeren van een dakvenster en deed daarna telkens iets meer. Vier jaar geleden renoveerden we ons eigen huis en knapte ik allerlei verschillende klussen op. Met alles wat ik leerde, kon ik de tijd van de werken beter inschatten en preciezere planningen en berekeningen opstellen.”

Quote Als vrouw doe ik dingen waar mijn man niet aan denkt. Ik laat onze mensen switchen tussen werven, zodat ze kunnen doen wat ze graag doen. Greet

“Op die manier slaagde ik erin om de efficiëntie in ons bedrijf met veertig procent te verhogen. Zo konden we een hoop besparen, en net daardoor hebben we tot op vandaag nog geen enkele energiekost of verhoging van de loonkosten moeten doorrekenen aan onze klanten. Ik denk niet dat er in onze sector nog zijn die hetzelfde kunnen zeggen.”

“Als vrouw doe ik eveneens dingen waar Ernesto niet aan denkt. Ik stel de schema’s zodanig op dat het personeel op vrijdag zo dicht mogelijk bij huis werkt. Dan kunnen ze op tijd aan het weekend beginnen en hoeven ze geen twee uur in de file aan te schuiven. Ik laat onze mensen ook switchen tussen werven, om iedereen zo veel mogelijk te laten doen wat ze graag doen.”

Quote Op een hellend dak dat maar de helft zo hoog is, krijg ik sneller kriebels, maar met alle veilig­heids­maat­re­ge­len die we nemen, loop ik niet zoveel risico. Greet

“En als ik kan, ga ik zelf het dak op. Het liefste leg ik zes hoog een plat dak aan. De eerste keer was ik best zenuwachtig, maar hoogtevrees had ik niet. Op een hellend dak dat maar de helft zo hoog is, krijg ik sneller kriebels, maar met alle veiligheidsmaatregelen die we nemen, loop ik niet zoveel risico. Voorbijgangers kijken natuurlijk raar op als ze een vrouw zien. Soms maken ze zelfs foto’s. En al zeker als Ernesto’s dochter Censa meehelpt.”

In de bouw werken is plezieriger dan je misschien denkt

“Onze mannen zijn het intussen gewoon. Ik heb bij hen nooit het gevoel gehad dat ze mij niet als volwaardig beschouwden. Sommigen zullen dat misschien gedacht hebben, maar hielden het voor zich, omdat ik ook zaakvoerster ben. Maar ze zagen al snel dat ik van aanpakken weet. Zelf heb ik de indruk dat ze zich meer willen bewijzen als er een vrouw op de werf is, dus dat is positief.”

“Of het werk niet zwaar is? Dat is een grote misvatting. Met een kraan en alle andere hulpmiddelen heb ik me nog nooit hoeven forceren. Het meest lastige is misschien wel het weer. Al valt ook dat mee. Tegen de kou kan ik me kleden en als het in de zomer te heet is, houden we een wet T-shirt contest en vliegen we er daarna weer in. In de bouw maak je veel plezier en merk je veel collegialiteit. Ik kan iedereen een job in deze sector aanraden.”

Kimberley Verheirstraeten (27): “Nog geen enkele keer scheef bekeken”

Als klein meisje hielp Kimberley haar papa bij het bouwen van een speelhuisje in de tuin en sindsdien droomde ze van een job in de sector. Toch duurde het tot deze zomer voor ze de stap durfde te zetten. “Die angst was nergens voor nodig. Het is zelfs leuker om met mannen te werken.”

“Mijn vader was eerst timmerman, later metselaar en nu klusjesman. Ik heb altijd naar hem opgekeken en wilde ook met mijn handen werken”, zegt Kimberley. “Maar ik heb best lang moeten zoeken tot ik een job vond in de bouw en dat terwijl er zoveel vacatures zijn. Het probleem is dat je bijna overal via een interimkantoor moet werken. Dat zag ik niet zitten, want ik had een vast contract en wilde zekerheid. Misschien ligt daarin wel een deeltje van de oplossing om het personeelstekort aan te pakken? Group Jansen was het eerste bedrijf dat op dat vlak aan mijn wensen voldeed.”

Quote De angst voor collega’s die me scheef gingen bekeken deed me jarenlang twijfelen om de stap naar de bouw te zetten. Kimberley

“Ze vonden het er ook niet erg dat ik geen ervaring had. Het belangrijkste voor hen was dat ik enthousiasme toonde en deze job niet als iets tijdelijks zag, maar voor lange termijn. Ik krijg er de kans om geduldig de stiel te leren en wordt daarbij goed geholpen door mijn collega’s. Ze hebben me allemaal warm ontvangen en nooit scheef bekeken omdat ik een vrouw ben. Net de angst daarvoor was de reden waarom ik jarenlang getwijfeld heb om de stap naar de bouw te zetten.”

Waarom het zo fijn is om met mannen te werken

“Na mijn stage mocht ik blijven in de kledingwinkel van Jack & Jones, en daarna was ik viereneenhalf jaar ingeschreven bij een poetsbedrijf. Als ik de sfeer daar met die van nu vergelijk, dan moet ik toegeven dat ik het fijner vind om met mannen te werken. Ze zeggen sneller waar het op staat en er wordt nauwelijks geroddeld. Ze zijn ook behulpzaam en geven me tips om dingen beter te doen.”

Quote In het begin was het lastig om op mijn knieën te zitten met de zware schuurma­chi­ne, maar dat was een kwestie van de juiste spieren te trainen. Kimberley

“We willen op het einde allemaal samen mooi werk afleveren. Dat is net het leuke aan een job in de afwerkingsfase van de bouw: iedereen ziet het resultaat van wat je doet. Dat maakt het nog belangrijker om oog voor detail te hebben, en daar hou ik van.”

“Naast schilderen moet ik ook bepleisteren en vinylvloeren leggen. In het begin was het wel lastig om op mijn knieën te zitten en om de zware schuurmachine voor het effen zetten van de muren te gebruiken, maar dat was alleen een kwestie van de juiste spiergroepen trainen. Ik ben heel blij dat ik de sprong naar de bouw heb gewaagd. Ik ben echt gelukkig en denk dat ik binnen de sector de beste job heb gevonden.”

