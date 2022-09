2 Iraans-Belgische vrouwen geven een inkijk in de protesten: “Het internet en sociale media zijn geblokkeerd”

Gemoederen in Iran lopen hoog op nadat politie opnieuw 20-jarige vrouw doodschiet te midden van protest­golf

In Iran zorgt de dood van een jonge vrouw – reeds de tweede in amper enkele weken tijd – voor grote verontwaardiging. De 20-jarige Hadis Najafi werd doodgeschoten door de Iraanse politie tijdens een van de vele protesten naar aanleiding van het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd mishandeld omdat ze haar hijab niet correct zou hebben gedragen. Beelden van Najafi, die nu geprezen wordt als verzetssymbool, worden massaal gedeeld op sociale media. Volgens een ngo zijn er in Iran minstens 76 mensen om het leven gekomen bij manifestaties.

26 september