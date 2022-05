2 experts organiseren ‘intimiteitslessen’ voor ouders: “1 op de 3 mama’s heeft pijn tijdens het vrijen”

Vaginale windjes, urinever­lies of pijn bij het vrijen? “Bekkenbo­dem­pro­ble­men raken vrouwen in hun vrouw zijn”

Bekkenbodemproblemen zijn veelvoorkomend, en toch vragen nog te weinig vrouwen hulp. Zeker als die verder gaan dan het bekende urineverlies bij een niesbui. Zo krijgen sommige vrouwen last van verzakkingen, waarbij de baarmoeder of blaas naar beneden kan zakken. “Ze voelen zich vaak abnormaal. ‘Stuk’ als het ware. Ze worden bang en kruipen in hun schulp”, zegt bekkenbodemspecialiste Hedwig Neels, die vastberaden is om het taboe op dergelijke klachten te doorbreken.

30 april