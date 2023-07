16 stijlvolle regenjassen die je deze zomer tóch met plezier draagt

De laatste dagen van zomermaand juli zien er regenachtig uit. Maar daarbij wil je niet in een blauwe poncho of je oude, lelijke waterdichte jas op straat komen. In een opvallende print, nepleer, metallic of barbieroze: met deze zestien regenjassen trotseer je het regenweer in stijl.

Nee, de regenjas is niet langer slechts beschikbaar in het zwart of marineblauw en maar in dat ene typische model. Tegenwoordig bestaan er talloze designs die op elke outfit passen en met eender welke stijl. Handig, nu het (weer) even regent in België. Van de klassiekers in zwart en beige tot een regenjas à la Barbie: wij tonen je waar je de hipste modellen koopt van het seizoen.

Het beste merk en model?

Er zijn tegenwoordig heel wat opties op de markt, maar welke jas houdt je écht droog? Voor iets minimalistisch, maar zo goed als honderd procent waterproof, kan je opteren voor een jas van het Scandinavische merk Rains. In die landen hebben ze vaak te maken met regenval, dus over de kwaliteit van de jas hoef je je hier geen zorgen te maken.

Praktische én stoere silhouetten vind je bij The North Face. In winkelketens als Zara, H&M of Asos kan je dan weer waterafstotende parka’s en trenchcoats scoren tegen betaalbare prijzen.

Het best kies je voor een waterdichte jas, die houd je het droogst. Een regenbestendige optie kan maar een bepaalde hoeveelheid neerslag tegenhouden. En een waterafstotend exemplaar is slechts bekleed met een lichte coating die je beschermt tegen enige regenval. Daarmee beland je best niet in een stortbui.

Extra handig: de meeste waterdichte jassen kan je opvouwen in een klein tasje zodat je het kan opbergen als de regen stopt of als je er niet in wil blijven rondlopen. In een kleurrijke print, doorschijnend of in een set: met deze zestien hippe exemplaren blijft je outfit droog én verpest je hem niet.

