158 euro voor sokken en een handtas voor mannen: Zo ziet de collectie van Harry Styles en Gucci eruit

Het moment waar vele fans van Britse singer-songwriter en acteur Harry Styles op zaten te wachten is eindelijk daar. Zijn mannencollectie samen met luxemerk Gucci is nu te koop. En er is keuze zat: van sokken, petten tot kostuums. En ook, jawel, handtassen. Al moet je er wel diep voor in de mannentas, of euh buidel, tasten.

Dat Harry Styles populair is hoeven we niemand nog uit te leggen. Het voormalige One Direction-lid scheert solo hoge toppen met zijn muziek en spat ook recent van het cinemascherm af in Don’t Worry, Darling. Maar de man is met zijn extraverte looks óók een mode-icoon: van fluffy roze kostuums tot cowboyhoeden of gelakte nagels.

Die stijl is de creative director van Gucci Alessandro Michele niet ontgaan, tevens goede vriend van de Britse zanger. De twee sloegen de handen in elkaar en lanceerden een heuse, op de seventies geïnspireerde collectie. Het gaat volgens de twee om een ‘dream wardrobe’: een groot assortiment aan kledingstukken met romantische accenten, grillige prints en vintage details.

Geen onbekenden

“Ik ben zo blij dat dit project eindelijk tot leven komt”, zei Styles over het gloednieuwe project. “Ik ken Alessandro nu al jaren en hij is altijd een van mijn favoriete mensen geweest.” Hun vriendschap werd eerder al professioneel uitgespeeld. Zo was Styles als het gezicht van een Gucci-campagne in 2018. Alessandro ontwierp ook de Met-Gala look van de zanger in 2019 én de veelbesproken jurk die de zanger droeg op de cover van Vogue.

De naam van de collectie komt natuurlijk van de samengetrokken initialen van Harry en Alessandro. En het zou ook een knipoog zijn naar de emoji van het lachende gezicht die de twee vrienden al jaren in chats met elkaar gebruiken.

Mag het iets kosten?

De HA HA HA-collectie is erg uiteenlopend. Online wordt er al gretig gesurft naar de tassen. Dat doet misschien vermoeden dat binnenkort meer mannen overstag gaan voor zo'n tas. Ook de zonnebril en de beertjesketting werd online al op enthousiasme onthaald.

Voor de campagne ging Styles natuurlijk zelf voor de lens staan. En daar is vermoedelijk niemand treurig om. Wat wel een domper op de feestvreugde kan zijn? Het stevig prijskaartje dat aan de collectie vasthangt. Een paar sokken: je hebt een paar voor 155 dollar of zo’n 158 euro en ook van 235 dollar of zo’n 239,99 euro. Een sjaaltje: 370 dollar. Voor en gestreept T-shirt tel je 690 dollar neer. En een simpel bruine hoed: 780 dollar.

En dan zijn er nog de eye-catchers van de collectie. Harry Styles is enorm fan van pakken. We spotten hem al vaak met een blazer en blote bast. Voor zo’n blazer tel je 3.980 dollar neer. En de handtas kost 6.900 dollar of dus 7.048 euro.

De meeste stuks zijn nu online te koop, al zijn sommigen alleen maar beschikbaar in de winkel. En wij durven voorspellen dat heel wat fans toch graag een stuk zouden bemachtigen, al is het maar de sok van - tja - 158 euro.

