15 tips voor een betere huid die helemaal gratis zijn

Na al dat eten en drinken tijdens de feestdagen, kan onze huid wel wat TLC gebruiken. Behalve Facetune of een dikke laag make-up bestaat er geen magische oplossing voor puistjes en onzuiverheden, toch? Dat dachten wij althans, tot we deze 15 tips van dermatologen en schoonheidsspecialisten probeerden.

Het gebruik van solide huidverzorgingsproducten is natuurlijk essentieel, maar deze tips kunnen een goede aanvulling zijn op je routine. Dit zijn 15 minder gekende tips die erg effectief zijn.

1. Was je handen

Je ziet misschien niet het directe verband tussen handen wassen en een goede huid, maar toch is dit misschien wel de belangrijkste tip die we je kunnen meegeven. Bewust of onbewust raken we met onze handen onze huid tot wel honderd keer per dag aan. Op die manier verspreiden we zonder het te weten bacteriën, met op lange termijn ongewenste onzuiverheden op ons gezicht als resultaat. Probeer meerdere keren per dag je handen te wassen (gelukkig is dat anno 2020 meer dan vanzelfsprekend). En, begin natuurlijk ook niet aan je huidverzorgingsroutine zonder eerst je handen te wassen.

2. Breng producten aan op een vochtige huid

Door je verzorgingsproducten op een vochtige huid aan te brengen, worden ze beter geabsorbeerd en is de werking ervan doeltreffender. Probeer maar eens!

3. Geef je gezicht een massage

Volgens gezichtsdeskundige Cecilia Wong van La Mer zijn onze vingers ons krachtigste wapen tegen een slechte huid. “Door het masseren van je gezicht, stimuleer je de aanmaak van collageen en activeer je de huidverzorgingsproducten die je gebruikt. Het is als een soort work-out voor je gezicht die de bloedsomloop stimuleert en de gezichtsspieren versterkt.” Slecht kan dat niet zijn!

Ook bij wallen kan een gezichtsmassage je redding betekenen. Tip: of het nu gaat om het aanbrengen van oogcrème of het masseren van je oogzone, gebruik àltijd je ringvinger. De huid onder je ogen is ontzettend teer en met die vinger zet je het minste druk. Gebruik je ringvinger om zachtjes op je orbitale bot, het bot net onder je oog, te drukken. Beweeg van je binnenste ooghoeken naar buiten en herhaal twee tot drie keer. Dit stimuleert niet alleen de bloedsomloop, maar helpt ook fijne lijntjes te minimaliseren en ontstekingen te verminderen.

4. Was je gezicht met koud water

Deze tip is simpel, maar o zo effectief. Topmodellen zweren erbij, van Naomi Campbell tot Karlie Kloss. Je dag starten met ijskoud water op je gezicht maakt je wakker, vermindert gezwollenheid en inflammatie en maakt de huid strakker. Warm water, daarentegen, ontdoet de huid van natuurlijke oliën en kan leiden tot dehydratie van de huid. Geen goed idee dus! Vermijd, als je kan, ook het gebruik van een face wash in de ochtend, koud water volstaat. Beperk je bij voorkeur met het wassen van je gezicht tot de avond.

5. Verander regelmatig de hoes van je hoofdkussen

Gemiddeld slapen we zo'n zeven uur per nacht, onze huid brengt dus heel wat tijd door op het hoofdkussen. Een logisch gevolg daarvan is dat je kussensloop een broeihaard is van oliën, vuil en bacteriën afkomstig van ons gezicht, ons haar en onze omgeving. Verander daarom minstens een keer per week van kussensloop.

Nóg efficiënter is het gebruik van een satijnen kussensloop. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar het is de investering meer dan waard. Door te slapen op een satijnen variant, krijgen de serums en crèmes in je avondroutine namelijk de kans om de huid grondig te penetreren. Het vermindert ook je risico op rimpels én zorgt voor glanzende lokken. Ga je de financiële opoffering liever niet aan? Geen zorgen, het regelmatig verwisselen van je kussensloop is ook al erg doeltreffend.

6. Gebruik een zachte gezichtsreiniger

Heel wat populaire gezichtsreinigers zijn te intens en strippen de huid van haar natuurlijk oliën. Dat vermijd je liever, kies daarom voor een zachte reiniger die is goedgekeurd door een dermatoloog. Vermijd reinigers die parfum of alcohol bevatten. Een goede optie is de Dedicated Face Wash van het Belgische Rainpharma.

7. Vermijd make-up als je kan

Dat je huid en je make-upproducten niet altijd besties zijn, hoeven we je niet te vertellen. Beperk daarom het dragen van make-up tot events of etentjes (die momenteel sowieso schaars zijn) of andere gelegenheden. Draag wel dagelijks zonnebescherming, ook als je het huis niet verlaat.

8. Drink voldoende water

Heel erg cliché, maar ook heel erg belangrijk. Veel water drinken kan je huid drastisch verbeteren, terwijl frisdranken en junk food juist voor een slechte huid zorgen.

9. Gebruik een ijsblokje om puistjes te kalmeren

Heb je te maken met een ongewenste gast op je gezicht? In plaats van hem te poppen, probeer eens een ijsblokje. Op die manier vermindert de inflammatie, grootte en zichtbaarheid van je puistje. Instant resultaat!

10. Voorover buigen maar

Je hoeft niet naar de yogales om de voordelen ervan te voelen. Posities waarbij er bloed naar je gezicht loopt zijn goed voor de huid, zo blijkt. Na slechts vijf minuten in de Downward Dog-positie (googlen maar) krijgt de bloedcirculatie in je gezicht een boost met een stralende huid als gevolg.

11. Maak zelf een hydraterend masker

In het algemeen zijn we sceptisch als we de woorden huidverzorging en DIY in één zin horen. Maar je enige doel is de huid hydrateren, kan je zelf aan de slag.

Probeer dit hydraterend masker: meng 2 eetlepels honing, één eierdooier en een avocado. Blend tot er geen brokken meer in het mengsel zitten. Breng het masker aan en was af na 30 minuten. Et voilà: een gehydrateerd gezicht.

12. Was regelmatig je make-upborstels

Het regelmatig wassen van je make-uptools kan een gigantisch verschil maken in je huid. Doorheen de tijd kunnen er zich bacteriën ophopen tussen de haartjes, met ongewilde effecten als resultaat. Gebruik een specifiek product of je shampoo om je kwasten schoon te maken.

13. Verwissel geregeld je handdoek

Net zoals je kussensloop, kan je handdoek een broeihaard van bacteriën zijn. Gebruik dus elke keer een propere handdoek voor je gezicht, of laat je huid vanzelf opdragen. Vermijd het gebruik van een handdoek waarmee je ook je lichaam hebt afgedroogd, zo verspreid je bacteriën van het lichaam naar de huid van je gezicht en dat is een no go.

14. Was je gezicht na elke work-out

Heb je er een lekkere sportsessie opzitten? Hoewel het verleidelijk kan zijn, wacht je beter niet tot je een douche neemt met het wassen van je gezicht. Haast je naar de pompbak, voordat zweet en bacteriën de kans krijgen om puistjes te veroorzaken en je poriën te verstoppen.

15. Vermijd stress

Makkelijker gezegd dan gedaan, weten we, maar stress is een factor die heel erg meespeelt in de staat van je huid (en mentale gezondheid). Als je niet voldoende slaapt en veel stress hebt, wordt de huid gestimuleerd om meer olie aan te maken. Neem dagelijks minstens een paar minuten de tijd voor jezelf om te ontspannen, bijvoorbeeld door het lezen van een boek, ademhalingsoefeningen, sporten, creatief zijn of meditatie.