15 tijdloze handtassen die je nu met korting kunt kopen

Is het nu wel of niet verant­woord om je kind af te leiden met een scherm? Niet, zegt dit onderzoek

Tuurlijk is het makkelijk om een lastig of verveeld kind even te kalmeren met je smartphone of iPad. Maar onderzoekers gingen na of je kind daar iets aan overhoudt: blijkt dat het dat wel doet. “Je ontneemt je kind kansen om zelf met emoties te leren om te gaan.”

10 januari