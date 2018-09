12 tips voor meer structuur en minder stress dit schooljaar Lynn Guillaume

01 september 2018

11u24

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Moet jij ook opnieuw wennen aan het nieuwe schoolritme? Deze toptips helpen je op weg.

* Start de klok

Erger jij je 's ochtends aan dat eindeloze getreuzel van zoon- of dochterlief? We get it, maar vergeet niet dat kinderen zich vaak niet eens bewust zijn van de tijd. Haal er een wekker bij en stel verschillende alarmen in: als startschot voor het ontbijt, voor de aankleed- en wastijd en eentje dat aangeeft wanneer iedereen de deur uit moet. Helpt gegarandeerd!

* Stel een planning op

Een planner waarop je kind in een oogopslag ziet wat hem te doen staat is nog een handig hulpmiddel om de ochtendrush vlotter te laten verlopen. Geef het een centrale plek in huis zodat zoon- of dochterlief er zelfs met slaapoogjes niet omheen kan.

* Snackbuffet

Maak een lage keukenlade vrij en tover ze om tot 'snackbuffet'. Vul de lade met granenrepen, noten, gedroogd fruit en andere gezonde lekkernijen en laat je kind 's ochtends zelf zijn snack kiezen en in de boekentas stoppen.

* Koelkastmanagement

Onder het motto 'iedere seconde telt' kan je ook het 'boterhammensmeermoment' wat praktischer aanpakken. Reserveer een vaste plek in je koelkast met alles wat je nodig hebt voor de schoollunch. Bewaar kaas, beleg en andere smeersels samen in een handig bakje. Zorg ervoor dat je ook altijd rauwkost, druiven, kaasblokjes en andere hapklare snacks in de koelkast hebt staan om snel mee in de brooddoos te gooien. Weer wat tijd uitgespaard!

TIP: Maak een gezond powerontbijt klaar voor je kind op de eerste schooldag. Hier vind je inspiratie!

* Bye bye ringkaften

Waarom je kind laten sleuren met zware ringmappen? Geef hem ringmappapier en een accordeonmap mee naar school. Op schooldagen bewaart je kind zijn notities in het juiste vakje, tijdens het weekend kan alles in de het klasseersysteem.

* Organiseer

In een grote klasseerbox of bureaulade met hangmappen kan je kind al zijn schoolspullen kwijt. Bedenk samen met je zoon of dochter een haalbaar organisatiesysteem. Dat vraagt weliswaar even tijd, maar bespaart je achteraf veel stress!

* Ruim de kleerkast op

September is dé maand om de kleerkast van je kind onder handen te nemen. Gooi weg wat stuk is, maak een vriendin (of goed doel) blij met je te kleine kinderkleding of verdien er nog een centje aan door het online te verkopen.

Lees ook: dit trucje om je kinderen klusjes te laten doen is even simpel als geniaal

* Orde in de hal

Ben je al die rondslingerende schoenen, boekentassen en andere rommel beu? Zorg er en dan voor dat ieder kind een eigen plek heeft om al zijn spulletjes in op te bergen.

* SOS sloddervos

Eerlijk is eerlijk, niet alleen kinderen zijn verantwoordelijk voor het stijgende stressniveau 's ochtends. Hoe vaak gebeurt het niet dat je net voor je de deur uit wil die verdomde autosleutels of dat belangrijke to-do lijstje niet terugvindt? Creëer dus ook voor jezelf een handig hoekje waar je sleutels, post, lijstjes... een vaste plek geeft.

* Op tijd naar bed

Om de volgende dag weer fris en monter op de schoolbanken te zitten hebben kinderen voldoende slaap nodig. Leg je kind dus op tijd in bed (en kruip ook zelf op tijd onder de wol).

Meer weten: zoveel uren slaap hebben je kinderen écht nodig

* Een weekmenu werkt

Dat een weekmenu je tijd (en geld) bespaart weet je wellicht al. Maak er dit schooljaar eens écht werk van. Spreek met jezelf een vast moment af om de planning op te stellen en hou je eraan. Weinig inspiratie? Schakel je partner en kroost in! Tot slot: maak het jezelf niet te moeilijk. Less is more, ook in de keuken.

* Garderobeplanning

Trek vandaag nog naar de dichtstbijzijnde Blokker of Ikea en schaf jezelf voor ieder kind een hangopberger voor in de kleerkast aan. Kies voor een exemplaar met minimaal 5 vakjes, zo kan je op zondag al de kledij voor de hele schoolweek klaarleggen. Te hoog gegrepen? Kies dan voor het slapengaan zoon- of dochterliefs outfit voor de volgende dag uit.

