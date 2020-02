12 oproepen per dag over kindermishandeling, en dat is slechts het topje van de ijsberg

Meer dan 38.300 Vlaamse kinderen worden ernstig mishandeld. Toch kreeg hulplijn 1712 vorig jaar 'slechts' 4.400 oproepen over mogelijke slachtoffers, of 12 per dag. "De Vlaming denkt nog te vaak dat hij zich niet mag moeien en dat hij toch niets kan doen." Wel dus.

Een nonkel die merkt dat zijn neefje wel heel vaak blauwe plekken heeft. Of een buurmeisje dat alleen over straat doolt omdat haar ouders nog maar eens slaande ruzie hebben. Het zijn maar enkele voorbeelden van de 4.400 oproepen die 1712 vorig jaar kreeg over mogelijke kindermishandeling. "Ruim 1.700 van die oproepen gingen over kinderen jonger dan 6 jaar", zegt Wim Van de Voorde. Hij is coördinator van de Vlaamse hulplijn waarop mensen terechtkunnen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, en lanceert vandaag een campagne met een animatiefilmpje om dat laatste probleem onder de aandacht te brengen.

"Kindermishandeling is meer dan het toebrengen van verwondingen. Ook psychologisch of door verwaarlozing kunnen kinderen worden mishandeld", zegt Van de Voorde. De 4.400 meldingen - meestal afkomstig van naaste familie of buren - zijn slechts het topje van de ijsberg. "De Vlaming denkt nog te vaak dat hij niets kan doen, dat hij zich vooral niet mag moeien. Mensen willen ook niemand onterecht verdacht maken." Uit internationaal onderzoek blijkt dat minimaal 3% van de kinderen te maken heeft met ernstige mishandelingen. In Vlaanderen alleen al komt dat neer op ruim 38.300 minderjarige slachtoffers.

Wake-upcall

Wie met 1712 belt, mailt of chat, komt in contact met een professionele hulpverlener die een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie probeert te krijgen. "Op basis van die informatie verwijzen we door of vragen we de persoon die ons contacteerde om zelf actie te ondernemen." Zo kunnen mensen erover praten met een wijkagent of met de entourage van de ouders. "Dat kan een kettingreactie in gang zetten of een wake-upcall zijn voor de ouders." Indien nodig, zal 1712 zelf contact opnemen met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk of de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. "In zeer uitzonderlijke gevallen en bij acuut gevaar lichten we de politie in, maar dat is niet ons doel. Wij proberen in de eerste plaats hulp te bieden door te adviseren of een dossier te laten openen bij de gespecialiseerde hulpverlening."

De hulplijn is volledig gratis en anoniem. "We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn om kindermishandeling van meet af aan te stoppen." Van de Voorde hoopt ook vrijwilligers van jeugdverenigingen of sportclubs mee over de meet te trekken om bij duidelijke signalen contact op te nemen.

www.1712.be