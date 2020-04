JBC Gesponsorde inhoud 12 must-haves voor stoere jongens en meisjes: Gers Pardoels favoriete stukken uit zijn nieuwe collectie ‘#EchtZijn’ bij JBC Aangeboden door JBC

10 april 2020

10u00 0

“Al van kinds af aan had ik iets met schoenen en kleding”, vertelt Gers Pardoel wanneer we met hem praten over zijn nieuwe collectie ‘#EchtZijn’ voor Belgische kledingketen JBC. De rapper ontwierp stoere stukken voor zowel jongens als meisjes, de jonge Mathéo Pauwels (14) is ambassadeur. Dit zijn hun favoriete must-haves uit de collectie.

“Echt jezelf kunnen zijn is belangrijk”, vindt Gers Pardoel. “Ik vond dat als kind allemaal ook heel moeilijk.” Daarom koos de rapper en The Voice Kids-coach ervoor om met zijn nieuwe collectie ‘#EchtZijn’ een boodschap van hoop uit te sturen naar alle Belgische jongens en meisjes. “Het is belangrijk om goed overweg te kunnen met jezelf, want dat is de persoon met wie je 24 uur per dag doorbrengt.”

En die boodschap klinkt als muziek in de oren van de jonge Mathéo Pauwels (14). Hij werd gepest op school vanwege zijn rode haren, tot mama Jessy een emotioneel bericht postte op Facebook, waarop een vloedgolf aan steunbetuigingen volgde. En een uitnodiging van JBC aan het adres van Mathéo: hij mag de ambassadeur zijn van Gers’ collectie. “Pesters zouden moeten nadenken voor ze iets zeggen”, vindt hij. “Woorden gaan dieper dan je denkt. Gers vertelde me dat hij als kind ook soms onzeker was, maar dat hij geleerd heeft om zich erover te zetten. Dat wil ik ook kunnen.”

#EchtZijn

Gers liet zich voor de kledingcollectie inspireren door zijn eigen kindertijd en zijn passie van toen: videogames. Sommige items hebben coole gepixeleerde graphics, andere stoere slogans, zoals ‘Boeng!’ uit Gers’ gelijknamige nummer. De collectie is voor jongens en meisjes, bevat zelfs een paar uniseks stukken en gaat van maatje 128 tot 170. De must-haves? Gers en Mathéo selecteerden voor ons hun favoriete items.

Mathéo: “Ik koos voor de jeansshort (3) met het zwart-groene ‘No games’-T-shirt (1), die combinatie droeg ik ook op de fotoshoot met Gers. Het is een losse outfit waar ik mij echt goed in voel, niet te deftig en strak.”

Gers: “Het tasje (2) om over je nek te hangen en kleine dingen in op te bergen vind ik geweldig en heel handig. Het lijkt op een backstagepasje.”

Gers: “Zelfs de ‘deftige’ stukken in de collectie kregen een edgy kantje, zoals de rafelige boord van de zwart-witte broek (4) voor meisjes.”

Gers: “De zwemshort (8) met palmbomen komt met een bijbehorende polo (5) gemaakt van viscose, die je lichaam koel houdt. Sowieso kan je alle stukken mixen en matchen trouwens.”

Gers: “De sokjes (7) met het blauwe ‘GERS2020’-labeltje vind ik in één woord geweldig!”

Gers: “Mijn statementslogan prijkt op de petjes (10) en hoody’s (6). Iedereen zingt uit volle borst ‘Boem’, maar de song heet wel degelijk Boeng!, Surinaams voor ‘alles is goed’. Maakt niet uit, laat ze maar meezingen!”

Gers: “Het T-shirt (9) met mijn foto is uniseks en is er zowel in een zwarte als een witte versie. De gepixelde foto en prints in de collectie zijn een verwijzing naar het gamen, mijn grote passie.”

Gers: “Het T-shirt (11) met de Japanse versie van de allereerste Nintendo-spelcomputer vind ik geweldig. Ik was een tijdje geleden in Tokio en maakte ’s nachts een wandeling in de stad, waarbij de kraaien rakelings langs mijn hoofd vlogen. Een bijna surrealistische ervaring.”

De collectie van Gers Pardoel voor JBC shop je vanaf bij JBC op www.jbc.be/gers2020.