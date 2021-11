12 must-have handtassen met Black Friday-korting!

NinashopDe koopjesjagers onder ons hebben 26 november natuurlijk al lang in hun agenda omcirkeld. Black Friday is nu eenmaal hét moment om jezelf op een cadeau te trakteren, hetzij de eerste kerstgeschenken in te slaan. Staat een nieuwe handtas bovenaan op jouw verlanglijst (of die van je moeder, zus of vriendin)? Ninashop.be selecteert twaalf beauty’s die je nu scoort met XL-korting.

Black beauty: een classy klassieker

Dé klassieker der klassiekers is ongetwijfeld de zwarte handtas. Vergis je niet. Klassiek betekent niet dat je tas saai moet zijn. Let eerst en vooral op het materiaal en kies voor een exemplaar in stevig (vegan) leder. Heb verder aandacht voor de details. Een glanzende afwerking, een toffe schakelketting of opvallend opsmukwerk maken van een tas met eenvoudige vormgeving een echte eyecatcher.

Volledig scherm La Redoute - Maison Hēroïne - Pia Sassi © Ninashop.be

1. La Redoute (nu 65,40 euro i.p.v. 109 euro)

2. Maison Hēroïne (nu 93,99 euro i.p.v. 179 euro)

3. Monte Velino, Pia Sassi (nu 81 euro, i.p.v. 269 euro)

Cognac: stijlvolle must-have

Op zoek naar een handtas die werkelijk bij élke outfit past? Dan is een cognackleurige tas op jouw lijf geschreven. De warme kleur ademt stijl en combineert net zo goed met je cosy wintergarderobe als met je luchtige zomerjurken. Een praktische crossbody voor on the go of een ruime tote bag waarin je al je spullen kwijt kan? Aan deze drie klassiekers beleef je gegarandeerd jarenlang plezier.

Volledig scherm Isabel Bernard - Cowboysbag - Mia Tomazzi © Ninashop.be

2. Cowboysbag (nu 54,98 euro i.p.v. 109,95 euro)

3. Abbadesse, Mia Tomazzi (nu 75 euro i.p.v. 249 euro)

Sneeuwwit: instant fashion

De jaren 70 maken al een tijdje hun comeback in modeland. Witte laarzen, witte jassen… en witte tassen! Wit is het nieuwe zwart. Toegegeven, zo’n spierwitte tas vraagt misschien wat meer zorg, maar het wauweffect maakt dat meer dan goed. Ga je voor een opvallend hengsel, een ludieke toets of heerlijk minimalistisch? Deze drie parels voegen een instant modern accent toe aan je outfit.

Volledig scherm Lulu Guinness - Silvio Tossi - Melina Cervesato © Ninashop.be

1. Lulu Guinness (nu 94,99 euro i.p.v. 270 euro)

2. Silvio Tossi (nu 99,95 euro i.p.v. 400 euro)

3. Palmanova, Melina Cervesato (nu 99 euro i.p.v. 180 euro*)

Echte eyecatchers: byebye boring!

De winkelrekken hangen vol met monochrome kledij. Niets mis mee, maar zo’n eenvoudige sweater of truijurk kan snel een tikje boring ogen. Een flamboyante handtas lost dat stijlprobleempje zo voor je op. Spreekt een tas met een opvallende print, een vleugje blingbling of in een knalkleur je wel aan? Eén ding staat vast: met een van deze drie toppers zet je zelfs met de meest basic outfit een fashion statement neer.

Volledig scherm Núnoo - HVISK - Anna Morellini © Ninashop.be

1. Núnoo (nu 20,97 euro i.p.v. 69,90 euro)

2. HVISK (nu 23,99 euro i.p.v. 79 euro)

3. Alice, Anna Morellini (nu 39,90 euro i.p.v. 159 euro*)

Liever een ander Black Friday-koopje? Bekijk hier nog meer must-have handtassen

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

Lees ook op Ninashop.be: