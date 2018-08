11 vrouwen delen hun grootste afknappers Margo Verhasselt

13 augustus 2018

15u33

Bron: Elite Daily 6 Nina Wanneer het op daten en liefde aankomt, zijn we niet altijd even gemakkelijk. Een man met vuile vingernagels? Nee bedankt. Een vrouw die altijd te laat komt? We dachten het niet. Dealbreakers of afknappers heeft iedereen. 11 dames delen op Reddit hun absolute no-go's.

1. Geen geklaag en gezaag

"De grootste afknapper? Mensen die veel zagen. Wanneer iemand heel de tijd zeurt over alle kleine dingetjes, dan is het een duidelijke nee voor mij."

2. Niet proper

"Geen tijd om te douchen? Verdoe haar tijd dan ook niet. Wanneer je persoonlijke hygiëne het laat afweten, doe ik dat ook."

3. Onbeleefd

"Ik kan er niet tegen wanneer mensen niet vriendelijk zijn tegen obers, mensen aan de bar of een bediende in een winkel. Ik kreeg dat advies op mijn zestiende van een dame die mijn oma had kunnen zijn en het is altijd in mijn achterhoofd blijven zitten. Het maakt niet uit hoe lief ze tegen jou zijn. Als ze onaardig zijn tegen de ober, maak dan dat je uit de voeten komt. Eens de verliefde fase in het begin voorbij is, zal hun ware aard bovenkomen. Het is zo'n grote afknapper voor mij, zelfs bij vrienden."

4. Rokers

"Mensen die roken zijn een absolute no-go."

5. Geen ambitie

"Wanneer mannen niet gemotiveerd zijn of geen ambitie hebben, is dat echt een afknapper. Ze moeten kritisch kunnen denken en met mij kunnen discussiëren. Ik wil niet de enige volwassen persoon in de relatie zijn."

6. Rustig blijven tijdens ruzies

"We zijn beide volwassen. Ik wil niet dat je op mij roept of scheldt wanneer we ruzie hebben."

7. Doe niet onverschillig

"Een jongen die denkt dat het cool is om onverschillig te doen, komt er bij mij niet in. Je zet een masker op. Het is duidelijk dat hij niet comfortabel is met zijn emoties en niet weet hoe hij ze moet uitdrukken. Het is gewoon vermoeiend."

8. Zorg voor jezelf

"Ik verlies meteen mijn interesse wanneer ze niet voor zichzelf kunnen zorgen, het huishouden nooit doen, geen kinderen willen of niet willen trouwen."

9. Slecht praten over een ex

"Ik vind het echt niet oké wanneer een nieuwe vlam het nodig vindt om zijn of haar ex in een slecht daglicht te stellen op een eerste date. Je moet niet roddelen over een vorige liefde tegen een nieuwe partner. Een uitleg zoals: "Ik trek alleen gekke mensen aan" laat je ook best achterwege. Jij bent waarschijnlijk het probleem."

10. Alcohol

"Een alcoholprobleem hebben of echt veel drinken is voor mij een reden om de relatie stop te zetten. Ik woonde samen met een problematische drinker toen ik 20 was. Toen heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik dat nooit meer zou doen."

11. Spelletjes

"Mannen die niet kunnen communiceren en spelletjes met je spelen. Verschrikkelijk. Als je iets wil, vertel het dan gewoon. Ik weet niet altijd hoe ik tussen de lijnen moet lezen en draag het hart op de tong. Van jou verwacht ik dan ook hetzelfde."

Meer over Reddit

samenleving

familie