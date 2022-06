“103 personen kwamen langs bij ons. Heerlijk.” Nieuwe bezoekuren op materniteit verdelen de meningen

Voor corona trok er elke dag een stoet aan familie en vrienden door de kraamafdeling. Voortaan is dat in sommige Antwerpse ziekenhuizen verleden tijd. Zij passen hun bezoekuren aan: maximaal twee bezoekers per uur, binnen een bepaalde tijdspanne. Reacties en meningen zijn verdeeld: we spraken voorstander, papa Jeff, en teleurgestelde mama Ellen.

Sinds 1 juni gelden er in het Antwerpse ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim nieuwe bezoekregels op de kraamafdeling. “Tijdens de coronacrisis merkten we dat die aangepaste bezoekregels een duidelijk effect hadden op de kersverse moeders en vroedvrouwen”, vertelt Sabine Mortelmans, verpleegkundig hoofd van de afdeling materniteit in ZNA Middelheim. “Mama’s kregen meer rust, leerden hun baby beter kennen en ook de borstvoeding kwam beter op gang.”

Om van die voordelen te blijven genieten, luidt de aanbeveling in het ZNA nu dat maximaal twee bezoekers (partner en andere kinderen uit het gezin niet meegerekend) per uur mogen langskomen. En dat van 16.30 uur tot 19.30 uur.

Jeff Peeters: “Je kan je volledig focussen op dat nieuw leven”

Jeff Peeters is een grote voorstander van de aanpassing. Hij werd in december 2020 papa van Sepp. “Het was een periode waarin niemand mocht langskomen in het ziekenhuis. Mijn vriendin Nathalie en ik hebben dagenlang in een cocon geleefd. Onze focus lag volledig op elkaar als kersverse ouders en onze zoon Sepp. Het ouderschap leer je al doende en krijg je pas onder de knie als je er je tijd voor neemt. En die tijd hadden we.”

Nathalie, de vriendin van Jeff, gaf ook borstvoeding. “Dat is sowieso al een uitdaging. Nathalie vond het heel aangenaam dat ze het in alle rust kon doen, zonder te hoeven stressen dat er een hoop bezoek onderweg was of nog erger, op de gang aan het wachten was. Dat maakte ik mee bij vrienden. Dan stonden we vaak met z’n vijven op de gang voor een halfuur. We amuseerden ons, maar nu besef ik dat dat voor een kersverse mama heel stresserend moet zijn.”

Cocoonen

Dat de bezoekregeling nu definitief wordt teruggeschroefd, vindt Jeff dan ook een goed idee. “Als moeder ervaar je zo veel minder stress en ook als vader is het fijn. Je bent niet bezig met voldoende drank koud te leggen of je bezoek te entertainen, maar je kan echt focussen op je kind, je vrouw en die beperkte familieleden die per dag langskomen. Het geeft veel meer rust, ook voor de vroedvrouwen.”

Quote Van half 5 tot half 8 vind ik wel wat laat. En ik zou ook vier personen toelaten. Zo moet je bijvoor­beeld al niet kiezen welke grootou­ders eerst mogen komen. Jeff Peeters

Overvalt het je dan bij thuiskomst niet dat er plots zo veel volk wacht? “Ik denk dat je ook daar grenzen moet stellen in hoeveel bezoek je toelaat. Doordat je in het ziekenhuis zo’n rustige periode beleeft en écht de tijd hebt om te wennen aan je nieuw leven, voel je vertrouwen voor de thuiskomst. Dat je die paar dagen in beperkte kring kan doorbrengen, is heel waardevol.”

Toch had Jeff ergens gehoopt dat de bezoekuren in de vroege namiddag werden ingepland. “Naarmate de dag vordert, word je als ouder vermoeider. Van half 5 tot half 8 vind ik daarom wat laat. En ik zou tegelijkertijd ook vier personen toelaten. Zo moet je bijvoorbeeld al niet kiezen welke grootouders eerst mogen komen.”

Ellen Drossaert: “Doordat iedereen mijn kindje al had gezien, kon ik thuis rustig mijn draai vinden”

Mama van twee, Ellen Drossaert, vindt de nieuwe bezoekuren maar niks. “Ik vind niet dat anderen voor ons mogen beslissen hoeveel en wanneer we bezoek krijgen. We zijn volwassen genoeg om dat zelf aan te geven. Het is voor mij zelfs een reden om van ziekenhuis te veranderen, mocht ik die strikte bezoekregels krijgen opgelegd.”

Quote Bij mijn eerste kind zijn er op een aantal dagen zo’n 103 personen langsgeko­men in het ziekenhuis. Ellen Drossaert

De kraamdagen in het ziekenhuis waren voor Ellen dan ook heel waardevol. “Mijn man en ik hebben een ruime familie- en vriendenkring. Bij mijn eerste kind zijn er op een aantal dagen zo’n 103 personen langsgekomen in het ziekenhuis. Zelfs de brandweermanploeg van mijn man! Van elk bezoek hebben we een foto genomen. Die herinneringen koester ik. En daarbij, als mensen zagen dat er teveel volk in mijn kamer stond, dan gingen anderen automatisch door. Dat respect voor jou als kersverse mama is er wel.”

Quote Als al dat volk aan mijn deur had gestaan, dan was ik gek geworden. Ellen Drossaert

Rust bij thuiskomst

Dat er onbeperkt bezoek mocht langskomen, vindt Ellen net heel nuttig. “In het ziekenhuis kon ik echt ten volle genieten van het bezoek. Alles wordt dan voor jou gedaan. Je bent bij wijze van spreken een aantal dagen op hotel. Maar als je huiswaarts keert, valt alle verantwoordelijkheid op jouw schouders. Ga ik het wel kunnen, het moederschap? Wat is mijn plan van aanpak? Als dan ook nog al dat volk aan mijn deur had gestaan, dan was ik gek geworden. Nu was het rustiger bij thuiskomst, want iedereen had mijn kindje al gezien. Ik kon die eerste weken thuis dus rustig mijn draai vinden.”

Ellen hoopt daarom dat de oude bezoekuren toch ooit terugkeren. “Uiteindelijk krijg je met de oude uren ook maar vier uur per dag bezoek in het ziekenhuis. Dan heb je nog 20 uur om te genieten van je pasgeboren kind en te wennen aan het moederschap. Ik vond die oude regeling fantastisch.”

