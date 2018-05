1001 dingen tegelijk? Multitasken is niet altijd goed voor je Margo Verhasselt

16 mei 2018

07u52

Bron: Womans health 0 Nina Wij vrouwen schreeuwen maar al te graag van de daken dat we zo goed zijn in multitasken, want 1000 dingen tegelijk doen is nu eenmaal handig en alleen maar positief, toch? Niets blijkt minder waar te zijn.

Het is minder efficiënt dan we denken, dat multitasken. Zo toonde een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen aan dat multitasken alleen echt goed is als je de zaken waarmee je bezig bent, niet hoeft te onthouden. Want wanneer je met meerdere dingen tegelijk bezig bent, ga je ze later ook minder gemakkelijk herinneren.

De universiteit van Oxford toont dan weer aan dat studenten hun gsm en computer beter links laten liggen tijdens het studeren, want ook die zorgen voor onnodige afleiding en hebben uiteindelijk negatieve gevolgen op hun punten. Maar af en toe een e-mail verzenden werd dan wel weer als positief ervaren, want dit staat vaak rechtstreeks in verband met studeren.

Lager EQ

Maar al dat multitasken zorgt er dus niet alleen voor dat we af en toe iets vergeten, het zorgt er ook voor dat ons IQ met 15 punten kan dalen en dat we een lage emotionele intelligentie ontwikkelen. Daarnaast gaat je hersencapaciteit minder zijn in de cognitieve en emotionele delen van je grijze massa.