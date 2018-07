10 originele dingen die je kan kopen met ecocheques ND

14 juli 2018

14u30 61 Nina De kans bestaat dat er nog ergens een stapeltje ecocheques in een schuif ligt te verstoffen met een nakende vervaldatum. Een mens heeft nu eenmaal niet elk jaar een wasmachine nodig. Maar een ecocheque kan je voor veel meer gebruiken dan je denkt. Een nieuwe kamerplant of een tripje naar de Zoo, bijvoorbeeld: 10 originele tips op een rij.

Een uitstap of weekendje

Trek je er een dagje of weekend op uit naar een ecologisch verantwoorde camping, hotel of jeugdherberg, dan hoef je niet eens de creditcard boven te halen, maar kan je met ecocheques betalen. Vakantiehuisjes met het Groene Sleutel-label komen hiervoor in aanmerking, maar ook een dagje Zoo van Antwerpen of Planckendael vallen in die categorie. Ideaal voor een leuk lente-uitje.

Groen voor in de woning

Met een mooie kamerplant maak je altijd iemand blij, zelfs als jij zelf die iemand bent. Alle planten in pot kunnen met ecocheques betaald worden, maar ook sommige bloemisten aanvaarden ze voor een kleurrijke bos bloemen.

Uitstapje met de trein

Voor dat uitstapje waarmee je met ecocheques kan betalen kan je ook de trein nemen. Ecocheques kan je gebruiken voor alle binnenlandse trajecten van de NMBS, maar ook voor tripjes naar Londen, Parijs, Amsterdam (met de Thalys dan wel) of Keulen.

Fietsaccesoires

Zijn die fietslampjes of dat fietsslot aan vervanging toe? In vele fietswinkels kan je met ecocheques betalen, maar ook Decathlon of A.S. Adventure aanvaardt voor bepaalde fietstoebehoren ecocheques. Geen held op de fiets? Je kan ook een cursus ecologisch autorijden kopen met de cheques.

Bad- en verzorgingsproducten

Een leuk geschenksetje met lekker geurende oliën en badschuim is altijd leuk om te geven of te krijgen. Koop je die producten in een bio- of natuurwinkel, dan kan je ze met ecocheques betalen. Niet alleen beter voor het milieu, gevoelige huidjes zijn gebaat bij biologische producten zonder te veel schadelijke ingrediënten.

Houten speelgoed

Kies voor houten speelgoed voor jouw kroost of die van familie of vrienden, helemaal in Scandinavische sfeer. Denk ook aan papier, kleurpotloden en verf om jouw kinderen te laten knutselen op regenachtige lentedagen. Producten met een ecolabel kan je met ecocheques kopen.

Ga voor tweedehands

Een klassieker uit de literatuur of een uniek gezelschapsspel vind je vaak in kringwinkels. Snuister eens rond bij een kringwinkel in de buurt voor een tof cadeau. Aan de kassa kan je er je ecocheques bovenhalen.

Hippe maar zuinige spullen

Een zaklamp op zonne-energie, LED-lampen of zelfs een computer met een ecolabel behoren tot de ecologische opties. Duurzaam hoeft dus zeker niet saai of duf te zijn.

Een etentje

Vrienden op bezoek binnenkort voor een etentje? Kies voor de biologische variant van groenten, fruit of vlees, en je kan met ecocheques in de winkel betalen.

Een nieuwe outfit

Een leuke lente-outfit voor jezelf, of als cadeau voor (de kinderen van) vrienden of familie: sommige duurzame kledingwinkels aanvaarden ecocheques als betaalmiddel, zoals bijvoorbeeld Supergoods.