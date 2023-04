10 graden maar zonnig, moet je dan al zonnecrème smeren? Dermatologen: “Is de lucht hemelsblauw?”

Dieter (26) had alsmaar minder zin in seks met zijn vriendin. “Blijkbaar heb ik bindings­angst”

Dieter (26) heeft bindingsangst. Vier jaar was hij samen met Minne, maar hoe dichter zij kwam, hoe meer hij haar wegduwde. “Zelfs fysiek contact werd moeilijk voor mij.” Nu ze weg is, beseft hij dat zij de ware is. Hoe grijp je in als je geliefden altijd wegduwt? Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft net als elke week advies. “Mensen met bindingsangst gaan op den duur seks vermijden.”