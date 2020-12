10 betaalbare lookalikes van de jas die Taylor Swift op een paar uur tijd deed uitverkopen

Taylor Swift en Stella McCartney brachten eerder al samen een kledingcollectie uit die in het teken stond van Taylor’s album ‘Lover’, ze zijn dus niet bepaald vreemden van elkaar. Ook deze jas maakt deel uit van een gezamenlijke lijn, de ‘23 Old Bond Street Limited Edition’-collectie. “Als een vriendin naar je toekomt met de boodschap dat ze hulp nodig heeft bij het stylen van stukken die bij haar nieuwe geheime project passen, is dat een kostbaar geschenk," zegt McCartney in een Instagrampost. “Het creëren van de collectie was moeiteloos - een zeldzaam moment vol warmte en gemak, in een tijd waarin vriendschap belangrijker is dan ooit.”