1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen nog steeds laaggeletterd IB

09 september 2019

05u19

Bron: Belga 1 Nina Laaggeletterdheid is nog steeds een probleem in Vlaanderen: volgens de officiële statistieken is een op de zeven volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeilijk zelfstandig kunnen functioneren, omdat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld.

Ook een op de tien ouders is laaggeletterd, waardoor de problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat zeggen de organisaties en instellingen achter de Week van de Geletterdheid, die vandaag/maandag van start gaat en loopt tot en met zondag.

De Week van de Geletterdheid staat dit jaar in het teken van laaggeletterde ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. "Terwijl kinderen op school leren lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken, kunnen de ouders niet altijd mee", klinkt het. "Een inschrijvingsformulier invullen, het rapport begrijpen, met het digitale schoolplatform werken... Een op de tien ouders met kinderen jonger dan 13 jaar heeft het hier moeilijk mee." Het gevolg is dat kinderen met laaggeletterde ouders vaker problemen hebben op school, met slechtere resultaten tot gevolg.

Daarnaast spelen ouders ook een belangrijke rol als eerste opvoeders van kinderen. Maar vaak ontbreekt het laaggeletterde ouders aan de vereiste basisvaardigheden om daarbij de nodige ondersteuning te bieden. "Zo wordt laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven", zeggen de organisaties van de Week van de Geletterdheid.

Deze week zetten het Departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Klasse, Mediawijs en Wablieft zich in om geletterdheid weer op de agenda te zetten. Zo gaan ze onder meer kleuter- en lagere scholen helpen om laaggeletterdheid te herkennen - aan de hand van een spel ontwikkeld voor het schoolpersoneel - en er een beter beleid rond te voeren.