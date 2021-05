1 op de 6 Vlamingen stelt kinderwens uit door corona. Julie (33) is een van hen: “Door mijn eicellen in te vriezen kan ik de komende jaren zorgeloos daten”

Eentje voor extreme planten­lief­heb­bers: met ‘cardening’ voeg je een vleugje groen toe aan je dashboard

17 mei Moestuinieren is hip, dat hoeven we je niet te vertellen. Omdat de gemiddelde mens planten best leuk vindt en heel wat tijd doorbrengt in de wagen, is er een nieuwe manier om dat meditatieve momentje te upgraden. Met ‘cardening’ leg je een kleine moestuin aan in je auto en de resultaten zien er ontzettend leuk uit.