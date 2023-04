1 op de 5 mannen worstelt ermee, maar deze gel belooft in 10 minuten een erectie. Werkt het voor iedereen?

Populair­ste seksspeel­tje ooit heeft variant voor mannen: hoe werkt de Satisfyer Men Heat Vibration?

“Het speeltje bootst de warmte van een vagina na.” De Satisfyer Men Heat Vibration krijgt lovende reviews. Ontdekken ook mannen stilaan de wondere wereld van de seksspeeltjes? Hopelijk, zeggen drie ‘sexperts’, want de impact op hun seksleven is groot. Plus, het aanbod is gegroeid. “We verkopen een toestel dat je kan verbinden met Pornhub: het beweegt op het ritme van de pornofilms.”