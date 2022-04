1 op de 4 vrouwen verkiest Netflix boven seks. Zo voorkom je dat ‘bluelighting’ je relatie verziekt

Het is ‘short king spring’: nooit eerder was het zo hip om als man kleiner te zijn dan je partner

Tom Holland (25) is zo'n vijf centimeter kleiner dan zijn vriendin Zendaya (25). Maar daar is niks mis mee volgens het internet, dat hem liefkozend ‘Short King’ doopte. Nieuw is de term niet, maar nu steeds meer Hollywoodgeliefden de clichés over het lengteverschil bij koppels aan hun laars lappen, werd het een sensatie op TikTok. ‘Short King Spring' is aangebroken: leve de middelgrote man!

