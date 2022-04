1 op de 4 vrouwen verkiest Netflix boven seks. Expert waarschuwt voor het gevaar van ‘bluelighting’ in je relatie

“Hij bedroog me via Whatsapp.” Eline (30) betrapt haar vriend Ken (34) op sexting. Seksuoloog Wim Slabbinck geeft advies

“Hij was opgewonden, schreef hij, en wilde zichzelf bevredigen. Ik walgde hiervan.” In de smartphone van haar vriend Ken (34) vond Eline (30) onlangs een pikant gesprek – inclusief beeldmateriaal – tussen Ken en een vrouwelijke collega. “Fysiek is er niks gebeurd. Maar ik voel me toch heel erg bedrogen.” Relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbinck geeft raad en een concrete doetip: “Emotionele ontrouw weegt vaak zwaarder dan fysieke ontrouw.”

