1 op de 4 Vlamingen fantaseert weleens over collega. Hoe dat afloopt, lees je in 7 pikante getuigenissen

Collega’s: met bijna niemand spendeer je zoveel tijd. De ene is verschrikkelijk saai zijn, de ander blijkbaar verschrikkelijk sexy. Volgens nieuw onderzoek fantaseert 1 op de 4 Vlamingen immers weleens over een medewerker. En soms mondt dat zelfs uit in een pikant avontuurtje, blijkt uit de getuigenissen van zeven lezers.

Deals.be deed onderzoek bij 1.005 Vlamingen in loondienst en dat gaf enkele opvallende cijfers. Zo bleek een op de zes ondervraagden weleens het bed gedeeld te hebben met een collega. Tegelijk zou meer dan de helft van hen nooit een relatie met een ambtgenoot aangaan.

Of ze nu het bed delen of niet: maar liefst 27 procent van alle Vlamingen heeft weleens erotisch gedroomd over een collega of leidinggevende(n). Maar het zijn wel vaker de mannen (36 procent) die dromen over hun vrouwelijke collega’s dan andersom (zeventien procent). Mannen tot dertig jaar spannen met 41 procent de kroon.

Te sexy naar het werk gaan? Geen goed idee

De ondervraagden waren het verder over twee dingen eens: zowel intercollegiale relaties als pikante kledingkeuzes horen niet thuis op de werkvloer. Maar liefst een op de drie Vlamingen zegt sexy geklede collega’s minder snel serieus te nemen. Opvallend genoeg zijn vrouwen (veertig procent) daarin veel strenger dan mannen (24 procent). Met 46 procent hebben vooral jonge Vlaamse vrouwen hun bedenkingen bij schaars geklede collega’s.

Quote 22 procent van de ondervraag­den conver­seert op het werk vrijuit over ‘de bloemetjes en de bijtjes’.

Ook seksueel getinte conversaties zijn voor veel respondenten een verboden gebied. Maar liefst 62 procent van alle werkende Vlamingen vindt de werkvloer geen geschikte plek om het over intimiteit te hebben. Onder vrouwen bedraagt dit percentage 68 procent, mannen hebben er minder moeite mee (57 procent). 22 procent van de ondervraagden converseert dan weer wel schaamteloos op het werk over de bloemetjes en de bijtjes.

LEES. 7 lezers over hun pikante (en vaak geheime) kantoorromance

Benieuwd hoe dat er aan toegaat, zo’n verboden en daarom des te opwindender avontuurtje op kantoor? De redactie van nina.be interviewde al heel wat Vlamingen (anoniem) over hun office romance. Van vrijen met de baas tot wegglippen in een kantoortje: heel wat stouts passeerde al de revue.

1. Levi is 29 wanneer zijn collega Bianca (toen 28) en haar man Jeroen (30) hem samen met collega Els (35) verrassen met een quattro met alles erop en erin - euh, eraan.

“Ik bleef gebiologeerd naar de vrijende Els en Jeroen kijken en voelde Bianca’s zachte aanraking op mijn huid. Wist ze dan dat ik haar al sinds onze eerste ontmoeting zag zitten?”

2. Charlotte (29) start een nieuwe job in een klein kantoor en voelt vanaf dag één spanning in de lucht wanneer ze alleen is met haar baas Kurt (38).

“In het archief, de kelder, de dossierkast, op zijn bureau: elke plek zonder collega’s was goed genoeg. In bed liet hij me dingen ontdekken die ik nooit eerder had durven doen.”

3. Voor Dennis (37) was Mia gewoon een fijne collega. Maar wanneer hij opbiecht dat hij intimiteit mist, neemt Mia hem na het werk mee naar haar huis, waar Dennis een pittige nacht wacht.

“Ze bleef maar zeggen dat ze nog wou, en mijn penis bleef op de een of de andere manier reageren. Ze hijgde, brulde, en vroeg maar om een ding: meer. Altijd meer.”

4. Wanneer Jasmijns zoontje erg ziek is, vindt ze troost bij collega Dieter. Hij neemt haar mee naar een afgelegen heuvel, met zijn warme hand op haar rug, en dan belanden haar lippen op die van hem.

“Ik wandelde gewoon in lingerie, met mijn krullen in een staartje, naar Dieter toe in het stromende water. Hij streelde de druppels van mijn armen en kuste me opnieuw.”

5. Na een drink met het werk rijden Pascal en Gerda samen naar huis. Hij is getrouwd, maar ongelukkig. Zij is op kantoor gegeerd bij alle mannelijke collega’s. Ze beginnen hartstochtelijk te zoenen in de kou.

“Sexy, knap, ad rem, je moest blind zijn om Gerda niet aantrekkelijk te vinden. En ze was er niet vies van om een streepje buiten de lijnen te kleuren.”

6. Julie (24) valt voor de charmes van haar getrouwde baas, Jochem. Op het werk teren ze op gestolen momenten: een hand tussen de dijen wanneer niemand kijkt, een vrijpartij op Jochems bureau na de uren.

“We stuurden af en toe werkgerelateerde berichtjes, maar die werden steeds pikanter.”

7. Er is erotische spanning tussen Amber (24) en collega Pieter. Pieter heeft een vriendin, maar de twee strelen en sms’en elkaar stiekem constant, tot de bom ontploft op een barbecue bij een collega.

“Toen we op het werk samen moesten afsluiten, greep ik mijn kans. Hij had de lichten uitgedaan, ik wachtte aan de deur. In het pikkedonker met enkel het lichtje van zijn gsm, besloot ik hem intens te kussen.”

Lees ook: