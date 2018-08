1 op de 3 Belgen sport nooit: zo raak je toch fit als je er een hekel aan hebt Nele Annemans

17 augustus 2018

15u57

Bron: The Everygirl 0 Nina Ben jij een van de gelukkigen die net zoals Khloé Kardashian en menig andere celebrity de sportschool als hun favoriete plek zien? Of moet jij jezelf - net zoals ondergetekende en 29 procent van de Belgen - met allerlei beloningen zoals frietjes en chocolade naar de fitness sleuren? Geen paniek als je tot de laatste groep behoort! Met deze zes tips blijf je toch fit zonder dat die gevreesde work-outs eraan te pas komen.

1. Integreer je 'work-out' in je dagelijkse routine

Als je niet graag naar de fitness gaat, moet je jezelf er ook niet naartoe sleuren. Voeg in plaats daarvan enkele korte oefeningen toe aan je dagelijkse routine. Twintig push-ups als je wakker wordt en twintig als je het avondeten klaarmaakt. Tien squats elke keer dat je naar het toilet moet, en een paar lunches als je je tanden poetst. Het zijn allemaal makkelijke oefeningen die slechts enkele seconden van je dag innemen, maar wel een groot verschil uitmaken voor je lichaam.

2. Neem de trap en wandel vaker

Niets nieuws, maar als je de keuze hebt tussen een lift of een trap, neem dan altijd de trap. Dat kan zelfs genoeg zijn om evenveel calorieën te verbranden als met een korte sportsessie, tenminste als je genoeg trappen doet. Het nemen van je auto of openbaar vervoer om van punt A naar punt B te gaan mag dan wel verleidelijk zijn, maar als je de afstand ook al wandelend kan afleggen, verbrand je niet alleen meer calorieën maar bespaar je ook geld of benzine. Win-win! Probeer ook om elke dag wat tijd in te plannen om te wandelen, bijvoorbeeld om naar je werk te gaan of tijdens de lunch, naar een restaurant of om boodschappen te doen en je zal geen voet meer op die loopband hoeven te zetten.

3. Overweeg een stabureau

Het kan er een beetje vreemd uitzien voor je collega's, maar de voordelen van een stabureau zijn dat absoluut waard. Zelfs een paar uur per dag rechtstaan kan je al helpen wat fitter te raken. Als je liever je geld spaart voor andere dingen, kan je je laptop ook nog altijd op een hoge kast zetten.

4. Zoek iets wat meer als plezier aanvoelt dan als sport

Er zijn gelukkig tal van alternatieven die niet zo vermoeiend zijn als een intensieve work-out zoals CrossFit. Als je geniet van vredevolle, rustgevende activiteiten, doe dan wat zonnegroeten in een yogaklas. Zet je graag een stapje in de wereld? Dan zijn danslessen misschien wel jouw perfecte work-out. Sport je graag in team? Dan is een balsport wellicht iets voor jou. Klinkt niets van dit alles aanlokkelijk? Er zijn ook speelsere trainingen zoals trampoline- of touwtjespringen die het innerlijke kind meteen in jou naar boven halen!

5. Neem de juiste houding aan

Een goede houding geeft je niet alleen meer zelfvertrouwen, maar stimuleert ook je spieren. Als je zit, hou je hoofd dan recht, je schouders naar achteren en probeer je te ontspannen. Zorg ervoor dat je knieën iets lager zitten dan je heupen en hou je voeten plat op de grond. Als je rechtstaat, hou je schouders dan recht en naar achteren. Gebruik je buikspieren om je lichaam rechter te houden en buig een beetje door je knieën om de druk op je heupen weg te nemen. Als je wandelt, hou dan je kin parallel met de grond. Raak de grond eerst met je hiel en rol dan verder naar je tenen.

6. Word fitter door de juiste voeding

Meer groenten en gezonde voeding toevoegen aan je dagelijkse eetpatroon zijn van cruciaal belang voor een gezonde Body Mass Index (BMI) en je algehele gezondheid. Maar er zijn ook een aantal voedingsmiddelen die je er strakker doen uitzien en je helpen spieren op te bouwen of vet te verliezen. Enkele voedingsmiddelen die je spijsvertering een boost geven en een opgeblazen gevoel tegen gaan zijn onder andere pepermuntthee, bananen, koriander, kefir, gember en kiwi's. Voedingsmiddelen zoals boerenkool, gierst, quinoa, cottagecheese en avocado verbeteren dan weer de doorstroming van het bloed waardoor je spieren efficiënter werken.